“Es una alegría inmensa”, afirmó agenciero de Paraná que vendió premio de más de $9 millones en el Quini 6

Quini 6. La Lotería de Entre Ríos volvió a dejar un premio millonario en la ciudad de Paraná, donde una agencia ubicada sobre avenida Ramírez vendió una de las boletas ganadoras de la modalidad “Siempre Sale”, con un monto superior a los 9 millones de pesos. La noticia generó sorpresa y alegría tanto en el barrio como en el propio comercio.

El agenciero Alberto Romero, titular de la agencia Nº 1375, recibió a Elonce y expresó su entusiasmo por el resultado. “Hasta ahora no ha aparecido el ganador. Capaz que no aparece por acá, sino que va al IAFAS directamente”, explicó sobre el apostador aún desconocido.

Romero detalló además el alcance del sorteo: “Fueron cuatro los ganadores en Entre Ríos en la modalidad Siempre Sale, y uno fue acá en Paraná. En total fueron 33 ganadores en distintas localidades”, precisó.

Una alegría en medio de tiempos difíciles

El comerciante, ubicado en avenida Ramírez al 3086, destacó la importancia del premio para su negocio. “Una alegría inmensa. No es el premio mayor, pero ya tuve la suerte de vender uno grande cuando era empleado, y ahora que sea en mi propia agencia es muy lindo”, contó.

El agenciero también describió la realidad económica del sector. “Como todo comerciante, estamos luchándola. Las ventas han bajado, pero le ponemos buena onda para salir adelante”, señaló.

En el barrio, la noticia no pasó desapercibida. “La gente nos felicitó, llegaron mensajes, amigos del barrio. Fue un buen día”, agregó.

De los robos a la buena noticia

Romero recordó que el comercio atravesó momentos difíciles durante el último año, cuando sufrió varios hechos de inseguridad.

“El año pasado fue la tercera vez que nos entraron a robar. Fueron tres robos en poco tiempo”, relató.

A pesar de esas dificultades, el comerciante destacó que pudo reponerse con esfuerzo. “Con mucho trabajo pudimos arreglar todo: computadora, puertas, rejas, cámaras de seguridad. Todo con esfuerzo”, explicó.

Una agencia con historia reciente

La agencia lleva tres años funcionando de manera independiente, aunque su titular tiene una trayectoria más extensa en el rubro.

“Hace tres años que abrí mi propia agencia, pero ya venía trabajando hace tiempo en esto”, comentó Romero.

El ganador aún no apareció

Hasta el momento, el apostador que se llevó más de 9 millones de pesos no se presentó en la agencia. “No sabemos quién puede ser. Tal vez ni sabe todavía que ganó”, señaló el agenciero.

Agencia de Paraná vendió premio de más de $9 millones del Quini 6

La expectativa en el barrio crece ante la posibilidad de que el ganador sea un vecino de la zona o alguien que pase habitualmente por el lugar.

Sueños, apuestas y esperanza

Más allá del premio, el comerciante reflexionó sobre la realidad de quienes juegan a la Lotería de Entre Ríos. “La gente sueña con salvarse o darse un gustito, por eso juega un numerito. Pero las ventas han bajado como en todos los rubros”, explicó.

Pese a ello, el clima en la agencia es de optimismo. “Esperemos que este sea el primero de muchos premios grandes”, concluyó.

La noticia del premio millonario volvió a poner a la agencia en el centro de la atención, con la esperanza de que el próximo gran ganador vuelva a salir desde ese mismo punto de la ciudad.