Newcom en el Rowing: deporte e integración para mayores de 60 años

El PRC invita a personas desde los 60 años a sumarse a la actividad de Newcom, propuesta deportiva derivada del vóley. El entrenamiento tiene lugar los martes y jueves por la mañana.
El Paraná Rowing Club invita a sumarse a la actividad de Newcom, una propuesta deportiva derivada del vóley, orientada a adultos desde los 60 años y que el club viene desarrollando desde hace un año.
El newcom es una variante adaptada del vóley diseñada para personas mayores, generalmente de más de 50 o 60 años, donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por encima de la red. Esta disciplina fomenta la actividad física de bajo impacto, la socialización y la competencia, siendo una opción que cada vez suma más adeptos.
El entrenamiento tiene lugar los martes y jueves, de 9:30 a 11:00, en la Sede Central del PRC, y contempla categorías mixtas y femeninas.
Desde el club destacaron los múltiples beneficios de esta disciplina, que promueve el movimiento, el trabajo en equipo, la integración y la generación de nuevos vínculos.
"Queremos seguir sumando personas para fortalecer este hermoso grupo que ya lleva un año de actividad en nuestro club", señaló la profesora Claudia "Polaca" Cavallo.
Las personas interesadas en conocer más o participar pueden contactarse con la profesora Claudia Cavallo al 3435 023156.