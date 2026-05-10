Figuritas del Mundial 2026: el furor por el álbum ya es un boom en Paraná

Las figuritas del Mundial 2026 ya comenzaron a transformar plazas, kioscos y esquinas de Paraná en verdaderos puntos de encuentro para fanáticos del fútbol. A un mes del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, cientos de chicos, adolescentes y adultos se lanzaron nuevamente a la clásica búsqueda de cromos para completar el álbum oficial de PANINI, en una tradición que se renueva cada cuatro años y que esta vez vuelve a crecer impulsada también por las redes sociales y las plataformas digitales.

Durante este domingo, decenas de personas se concentraron en un kiosco ubicado en la esquina de Salta y Victoria, uno de los puntos que ya se convirtió en referencia para el intercambio de figuritas en la capital entrerriana. Con álbumes bajo el brazo, listas impresas o aplicaciones en el celular para controlar repetidas, los fanáticos compartieron una escena que mezcla nostalgia, pasión futbolera y entretenimiento familiar.

Foto: Elonce.

El fenómeno no distingue edades. Aunque los principales protagonistas suelen ser los chicos que llevan sus álbumes a las escuelas para comparar faltantes con amigos y compañeros, también hay muchos adultos que mantienen intacta la costumbre mundialista. Algunos incluso conservan álbumes históricos de ediciones anteriores y consideran al intercambio de figuritas como parte inseparable de cada Copa del Mundo.

Paraná revive una tradición que atraviesa generaciones

La previa del Mundial suele despertar en Argentina una verdadera fiebre por las figuritas, pero en esta edición el movimiento parece haberse intensificado todavía más. Comercios, kioscos y grupos organizados en redes sociales ya muestran una actividad constante vinculada a la compra, venta e intercambio de cromos.

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En Paraná, el fenómeno comenzó a notarse con fuerza durante las últimas semanas. Los puntos de canje espontáneos aparecen en plazas, escuelas y locales comerciales, donde familias enteras participan de largas jornadas buscando completar páginas y encontrar aquellas figuritas que parecen imposibles.

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El álbum oficial de PANINI para el Mundial 2026 también presenta un desafío mayor respecto a ediciones anteriores. La ampliación del torneo a 48 selecciones incrementó considerablemente la cantidad total de figuritas necesarias para completar la colección.

En total, el álbum contiene 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, más de 300 cromos adicionales respecto a los mundiales anteriores. Esa ampliación elevó el nivel de dificultad y convirtió algunas figuritas en verdaderos objetos de colección.

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Las más buscadas suelen ser las grandes estrellas internacionales. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal encabezan el ranking de cromos más codiciados, mientras que las figuritas correspondientes a las formaciones completas de los equipos también presentan una dificultad especial para conseguirlas.

La figurita “00”, el gran tesoro del Mundial 2026

Sin embargo, existe una figurita que logró posicionarse por encima de todas como la más difícil y deseada del álbum. Se trata de la famosa “00”, el primer cromo de la colección oficial.

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La figurita muestra el logo de PANINI sobre un fondo completamente brillante y fue distribuida en cantidades limitadas por la empresa, lo que disparó inmediatamente su valor simbólico y su nivel de rareza entre los coleccionistas.

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En grupos de intercambio y redes sociales ya comenzaron a circular publicaciones de personas que aseguran haber conseguido la “00”, mientras otros fanáticos admiten que todavía ni siquiera la vieron físicamente.