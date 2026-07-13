Mundial 2026: así es la nueva pelota que se usará desde las semifinales

La etapa decisiva del Mundial 2026 tendrá un cambio visible dentro del campo de juego. Las cuatro selecciones que siguen en competencia utilizarán la Trionda Final, una versión especial de la pelota empleada durante el resto del certamen, en las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final.

El balón fue presentado por Adidas el 6 de julio y tendrá su estreno oficial en el partido entre Francia y España. Un día después, también será utilizado por la Selección Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal, que se disputará en Atlanta.

La nueva pelota aparecerá posteriormente en el duelo por el tercer lugar y en la definición prevista para el domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey. El cambio se limitará a los cuatro últimos encuentros del campeonato.

Qué cambia en el diseño de la Trionda Final

La principal modificación se encuentra en su aspecto exterior. La Trionda original combinaba rojo, verde y azul como referencia a Canadá, México y Estados Unidos, los tres países organizadores de la competencia.

Para la fase final del Mundial 2026, el balón adoptará una base en tonos dorado, blanco y negro, acompañada por detalles en rosa y rojo. El acabado dorado remite al trofeo que recibirá el campeón, mientras que la base oscura permite diferenciarlo de la versión utilizada durante las rondas anteriores.

El diseño también incorpora referencias a las ciudades que albergarán los partidos decisivos. Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York-Nueva Jersey aparecen destacadas en los gráficos principales, mientras que los nombres de las otras doce sedes fueron incluidos en elementos triangulares distribuidos sobre los paneles.

La tecnología no tendrá modificaciones

Aunque cambia su apariencia, la Trionda Final conservará las características técnicas del modelo original. Mantendrá la estructura de cuatro paneles, la forma de cada pieza y la textura exterior utilizada desde el comienzo del torneo.

Las costuras profundas y las superficies en relieve continuarán destinadas a favorecer la estabilidad durante el vuelo, el control y la respuesta de la pelota en diferentes condiciones climáticas. De esta manera, los futbolistas no deberán adaptarse a un comportamiento distinto en los partidos más importantes.

En el interior también seguirá presente la tecnología Connected Ball. El sistema incorpora un sensor de movimiento que registra los contactos y transmite información en tiempo real al VAR, especialmente para reconstruir jugadas y colaborar en decisiones relacionadas con posiciones adelantadas.

Cuándo la utilizará la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá su primer contacto oficial con la nueva pelota el miércoles 15 de julio, cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final. El encuentro será la segunda semifinal del Mundial 2026, después del duelo entre Francia y España.

El ganador avanzará al partido decisivo del 19 de julio, mientras que el perdedor deberá disputar el encuentro por el tercer puesto en Miami. En ambos casos, la Trionda Final continuará siendo el balón oficial.

La iniciativa retoma una práctica ya utilizada en otras Copas del Mundo. En Qatar 2022, la Al Rihla fue reemplazada en los últimos partidos por la Al Hilm. En esta edición, el cambio incorpora además una identidad gráfica específica para toda la etapa definitoria.