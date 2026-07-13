Viale Football Club es el campeón de Paraná Campaña tras derrotar a Unión Agrarios de Cerrito

REDACCIÓN ELONCE
La "V Azulada" derrotó 2 a 1 a Unión Agrarios de Cerrito en el tiempo suplementario, igualó la serie 4 a 4 y se impuso 5 a 4 en los penales para conquistar el Torneo Apertura 2026. El título significó la novena estrella para el club y el regreso a la gloria después de diez años.
Viale Football Club campeón Paraná Campaña fue la historia que escribió una de las finales más emocionantes de los últimos años en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En un estadio Leandro Cecotti colmado, la "V Azulada" derrotó 2 a 1 a Unión Agrarios de Cerrito en el tiempo suplementario, igualó el resultado global 4 a 4 y terminó imponiéndose por 5 a 4 en la definición por penales para quedarse con el Torneo Apertura 2026 "Copa Desiderio Godoy y Eduardo 'Cebolla' Seimandi".
El conjunto vialense llegaba obligado a revertir el 3 a 2 sufrido en el encuentro de ida y asumió desde el primer minuto el protagonismo del partido. Con intensidad, presión alta y el respaldo de una multitud, salió decidido a buscar el resultado que le permitiera seguir soñando con la consagración.
La primera gran emoción de la tarde llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Unión Agrarios dispuso de un penal que podía encaminar la serie a su favor. Sin embargo, Villagra no logró convertir y el marcador permaneció igualado, manteniendo viva la ilusión del equipo local.
Ringlofer abrió el camino y el alargue entregó más emociones
El desahogo para los hinchas de Viale Football Club llegó a los 15 minutos del complemento. Valentín Ringlofer apareció en el momento justo para empujar la pelota al gol y establecer el 1 a 0 que igualó la serie global, desatando una verdadera fiesta en las tribunas del estadio Leandro Cecotti.
El equipo dirigido con gran entrega continuó buscando el segundo tanto antes del cierre del tiempo reglamentario. A falta de apenas dos minutos, Diego Correa quedó mano a mano con el arquero Ezequiel Martínez, pero el guardameta de Unión Agrarios respondió con una atajada extraordinaria que evitó el gol y estiró la definición al tiempo suplementario.
El alargue ofreció un nuevo capítulo de una final inolvidable. Cuando el desgaste físico comenzaba a hacerse sentir, Ayrton González ganó de cabeza y marcó el 1 a 1 para Unión Agrarios, un resultado que obligaba nuevamente al conjunto vialense a convertir si quería seguir con vida.
El gol del desahogo y una definición para la historia
Lejos de resignarse, Viale Football Club volvió a demostrar carácter. Cuando el reloj marcaba los últimos minutos del suplementario y parecía que el título se escapaba, Edison Buxmann apareció por el segundo palo para conectar un potente cabezazo que significó el 2 a 1 definitivo.
El tanto llegó a falta de apenas tres minutos para el final del alargue y volvió a igualar la serie en el resultado global, llevando la definición a los tiros desde el punto del penal. En los instantes finales también hubo lugar para la tensión, ya que el árbitro nacional Bruno Bianqueri, de destacada actuación, debió intervenir en varias acciones y expulsó futbolistas de ambos equipos.
La serie de penales mantuvo el dramatismo que había acompañado toda la final. Allí, Viale Football Club mostró mayor efectividad, se impuso por 5 a 4 y desató una celebración que quedará grabada para siempre en la memoria de la institución y de toda su gente.
Una revancha esperada y la novena estrella
La consagración tuvo un valor especial para la "V Azulada". El club volvió a levantar un título de Paraná Campaña después de diez años, ya que su última conquista había sido en 2016, cuando se coronó frente a su clásico rival.
Además, el campeonato representó una revancha deportiva frente a Unión Agrarios de Cerrito, el mismo rival que lo había derrotado en la final de 2022. Esta vez, la historia fue distinta y el conjunto vialense pudo tomarse desquite en una definición que tuvo todos los condimentos de una gran final.
Con este título, Viale Football Club alcanzó su novena estrella en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y volvió a confirmar su lugar entre las instituciones más importantes de la competencia. El goleador del torneo fue Marcos Hermann, de Unión Agrarios, con 15 tantos, mientras que la copa quedó definitivamente en manos de un equipo que nunca dejó de creer y terminó escribiendo una nueva página dorada en la historia del fútbol del interior entrerriano.