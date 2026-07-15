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Sociedad Tras el triunfo ante Inglaterra

El Obelisco volvió a ser una fiesta con miles de hinchas tras el pase de Argentina a la final

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en el Obelisco. Banderas, cánticos, caravanas y fuegos artificiales marcaron una nueva noche histórica en el corazón de Buenos Aires.

15 de Julio de 2026
Obelisco.
Obelisco.

REDACCIÓN ELONCE

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en el Obelisco. Banderas, cánticos, caravanas y fuegos artificiales marcaron una nueva noche histórica en el corazón de Buenos Aires.

El Obelisco volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de los hinchas argentinos luego de que la Selección venciera 2 a 1 a Inglaterra y consiguiera la clasificación a la final del Mundial 2026. Apenas terminó el encuentro, miles de personas comenzaron a llegar al centro porteño para celebrar una victoria cargada de emoción y significado.

 

Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y bengalas, los simpatizantes coparon la Avenida 9 de Julio y sus alrededores. El histórico monumento quedó rodeado por una multitud que cantó, saltó y festejó el pase al partido decisivo, donde Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Las caravanas de autos hicieron sonar sus bocinas de manera incesante, mientras familias enteras, grupos de amigos y turistas se sumaban espontáneamente a una celebración que se extendió durante varias horas.

La ilusión de otra estrella

 

La remontada frente a Inglaterra alimentó aún más la ilusión de los fanáticos, que ya comenzaron a palpitar la gran final frente a España.

El equipo nacional buscará el próximo domingo defender el título mundial y conquistar una nueva estrella, mientras el pueblo argentino volvió a demostrar que cada logro de la Selección se vive como una auténtica fiesta popular.

 

El Obelisco, una vez más, fue el escenario elegido para celebrar. Miles de voces unidas, teñidas de celeste y blanco, acompañaron una noche que quedará en la memoria de los hinchas y que renovó el sueño de volver a ver a Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

 

Rosario celebró en el Monumento a la Bandera

En Rosario, la celebración tuvo como punto central el Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de hinchas se congregaron con camisetas, banderas y bombos para festejar la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. El tradicional paseo se tiñó de celeste y blanco, mientras las caravanas, los cánticos y los abrazos entre familias y grupos de amigos prolongaron la fiesta hasta entrada la noche.

Temas:

Obelisco festejos Mundial 2026
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