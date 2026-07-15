Lisandro Martínez: “Lo que hicimos hoy fue historia y un mimo a cada argentino”

La figura de Lisandro Martínez volvió a sobresalir en una noche inolvidable para la Selección argentina. Luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, el defensor entrerriano valoró el significado del triunfo y resaltó el vínculo que el plantel mantiene con los millones de argentinos que siguieron el encuentro desde distintos puntos del país y del mundo.

Con la emoción todavía reflejada en su rostro tras el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el futbolista dejó un mensaje cargado de sentimiento al referirse al respaldo permanente de los hinchas: "Somos todos argentinos en este momento, lo que ellos pasan, lo que ellos viven, acá también se siente".

El zaguero, una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Lionel Scaloni, destacó que el grupo comprendió desde el comienzo la importancia de enfrentar a Inglaterra en una semifinal mundialista y aseguró que el equipo salió decidido a buscar la clasificación desde el primer minuto.

Un equipo que entendió la dimensión del partido

Foto: X.

Martínez sostuvo que la Selección afrontó el compromiso con la convicción de que debía asumir el protagonismo pese a las dificultades que planteó el rival durante buena parte del encuentro: "Sabíamos la magnitud de este partido y desde el minuto cero lo fuimos a buscar".

El defensor también relacionó el triunfo con la actitud demostrada por el plantel durante los 90 minutos y aseguró que el esfuerzo colectivo terminó teniendo su recompensa en el tramo final del partido: "A los que quieren ganar, siempre se les da el resultado".

La frase sintetizó la confianza de un grupo que volvió a sobreponerse a un marcador adverso y encontró los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar una remontada que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente de la Selección argentina.

"Un mimo a cada argentino"

Para el futbolista nacido en Gualeguay, la clasificación excede el plano estrictamente deportivo y representa una alegría compartida con millones de personas que acompañan al equipo desde distintos lugares: "Lo que hicimos hoy fue historia y un mimo a cada argentino".

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Martínez remarcó que una de las mayores satisfacciones del plantel pasa por sentir que la gente se identifica con la manera en que juega la Selección y con el compromiso demostrado en cada encuentro: "Que la gente se siente identificada".

El defensor explicó que esa identificación nace de la entrega permanente del equipo, independientemente del resultado o del desarrollo de cada partido.

El último paso hacia el sueño

Antes de comenzar a pensar en la final frente a España, Martínez destacó el sacrificio realizado por todo el plantel para superar a Inglaterra en una de las semifinales más exigentes del torneo: "Dejamos todo en cada pelota dividida y eso es lo más importante".

El futbolista también llamó a disfrutar el momento que atraviesa la Selección, aunque sin perder de vista el gran objetivo que todavía queda por delante: "Estamos a un paso, pero ahora vamos a disfrutar lo que conseguimos".