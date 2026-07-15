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Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 frente a España

Comenzó perdiendo con gol de Anthony Gordon, pero Argentina lo dio vuelta gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo a las 16 horas definirá el título ante España.

15 de Julio de 2026
Messi irá por otra final.
Messi irá por otra final. Foto: La Nación.

Comenzó perdiendo con gol de Anthony Gordon, pero Argentina lo dio vuelta gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo a las 16 horas definirá el título ante España.

Argentina se impuso 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta y alcanzó la segunda final consecutiva. Definirá el título frente a España, que venció a Francia en la primera semifinal.

 

Anthony Gordon había anotado el tanto para Inglaterra en el comienzo del segundo tiempo, pero Argentina, a base de esfuerzo, consiguió darlo vuelta en el cierre del partido con tantos de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

91 MINUTOS: ¡GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!

Messi metió una gran asistencia y Lautaro Martínez, de cabeza, consiguió el 2-1 a favor de Argentina.

 

 

¡Adicionaron nueve minutos!

 

85 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ!

El jugador del Chelsea pateó de afuera del área y consiguió el empate para Argentina.

 

 

 

77 MINUTOS: ¡LA SCALONETA VA POR EL EMPATE!

El campeón del mundo registró un remate que se perdió al lado del palo izquierdo de Pickford.

 

75 MINUTOS: ¡ARGENTINA LO TUVO POR DUPLICADO!

Alexis Mac Allister estrelló un testazo al palo y, en la continuidad de la acción, el arquero inglés Jordan Pickford contuvo un nuevo ataque.

 

72 minutos: triple modificación en Argentina

Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul por Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

Por otro lado, Inglaterra metió a Ezri Konsa para fortalecer la defensa y retiró a Gordon, el autor del único gol.

 

68 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE PICKFORD!

El arquero de Inglaterra se estiró contra su palo derecho para despejar un cabezazo a quemarropa de Nicolás González.

 

63 minutos: salió Leandro Paredes

Nicolás González reemplazó al volante central en el primer cambio de Argentina.

 

60 minutos: Enzo Fernández intentó desde lejos

El tiro del ex River desde afuera del área se marchó desviado.

 

57 MINUTOS: ¡GIULIANO SE DEMORÓ Y PERDONÓ A INGLATERRA!

Simeone quedó mano a mano contra Pickford, pero tardó demasiado en la definición y se dejó anticipar por Djed Spence.

 

54 MINUTOS: ¡GOL DE INGLATERRA!

Anthony Gordon anticipó a Nahuel Molina y estableció el 1-0 a favor de Inglaterra.

 

 

 

50 minutos: Cristian Romero fue amonestado

El zaguero central recibió la amarilla por una falta a Bellingham. También está apercibido Lisandro Martínez desde el primer tiempo.

 

46 MINUTOS: ¡JULIÁN ÁLVAREZ TUVO LA MÁS CLARA DEL PARTIDO!

La Araña desenfundó un remate que forzó la tapada de Jordan Pickford y, en el rebote, Julián realizó otro disparo que se desvió en un rival al córner.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: primer amonestado en Argentina

Lisandro Martínez cortó a Morgan Rogers para frenar un contragolpe y se llevó la amarilla.

 

38 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ ESTUVO A CENTÍMETROS DEL PRIMER GOL!

El hombre del Chelsea realizó un remate a distancia que salió muy cerca del travesaño.

 

32 minutos: la primera llegada fue para Inglaterra

John Stones aprovechó un centro de Declan Rice al corazón del área para imponerse a las espaldas de Lisandro Martínez y resolver con un cabezazo que se fue cerca del arco argentino.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

19 minutos: segura respuesta del Dibu Martínez

Emiliano contuvo un centro bajo de Reece James sobre el costado derecho sin dar rebote.

 

15 minutos: topetazo de Pickford y falta de severidad para Elfath

El arquero inglés golpeó a Giuliano Simeone de manera innecesaria mientras buscaba una pelota para reanudar el juego. A continuación, también le cometieron una falta en el último tercio de la cancha a la Albiceleste, pero el juez dio continuidad.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

11 minutos: Elliot Anderson se salvó de la amarilla

El volante inglés quedó en el suelo con Enzo Fernández y no lo dejó reincorporarse en una clara intención para no permitir dejarlo jugar. Sin embargo, Elfath no lo amonestó.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

2 minutos: primera falta y pelea entre los jugadores

Una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson motivó un cruce entre diferentes futbolistas en mitad de cancha.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

¡FORMACIONES CONFIRMADAS!

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

 

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Temas:

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