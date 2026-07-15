 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Mundial 2026

Cuándo se juega la final entre Argentina y España: fecha, hora y dónde será el partido definitorio

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. La final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y enfrentará a la Selección argentina con España.

15 de Julio de 2026
El MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El MetLife Stadium de Nueva Jersey. Foto: (Redes).

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. La final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y enfrentará a la Selección argentina con España.

El Mundial 2026 ya tiene definido el escenario para el encuentro más esperado del torneo. La gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido, que tendrá como protagonistas a la Selección argentina y a su par de España, según supo la Agencia Noticias Argentinas, definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.

 

Fecha y hora confirmada para la final del Mundial

 

El partido definitivo de la Copa del Mundo se llevará a cabo el domingo 19 de julio. El pitazo inicial del encuentro está pactado para las 16:00 horas (hora local / Este de Estados Unidos).

 

Día: Domingo 19 de julio de 2026

Horario de inicio: 15:00 (Hora ET) / 16:00 (Hora de Argentina) / 21:00 (Hora de España)

El escenario: MetLife Stadium de Nueva Jersey

 

El majestuoso MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (muy cerca de Nueva York), será el encargado de albergar el partido número 104 del torneo. Con una capacidad que supera los 82,500 espectadores, este recinto de la NFL se vestirá de gala para coronar al nuevo monarca del fútbol.

 

Resultados de las semifinales

 

España 2 - 0 Francia

Argentina 2 - 1 Inglaterra

Temas:

Mundial 2026 Argentina España
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso