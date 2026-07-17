El FEI transita sus últimas funciones y se prepara el Festival para Adultos

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) vive sus últimas jornadas en el Teatro 3 de Febrero, donde este viernes se presentó la obra "Imagina Rubí", una propuesta destinada a las infancias y sus familias que aborda, desde la imaginación y el humor, los miedos y expectativas del primer día de clases.

En diálogo con Elonce, el director de la obra, Leandro Bogado, explicó que la propuesta nació hace seis años en Maciá y fue escrita por la dramaturga Evangelina Franzot junto al elenco concertado.

"Imagina Rubí es un texto original del grupo. Tiene que ver con el primer día de escuela en la mente de un niño y cómo se lo imagina. Aparecen todos los miedos, las ansiedades y, para sobrellevar ese momento, aparecen sus amigos imaginarios", relató.

Una historia sobre crecer

El director señaló que la protagonista está por comenzar primer grado y que sus amigos imaginarios intentan recrear cómo será esa nueva etapa de su vida.

"La acompañan y la ayudan a enfrentar esos miedos. Es una historia muy emocionante porque muestra esa ansiedad por conocer cómo va a ser la educación para un niño y ese nuevo espacio que pasa a ser la escuela", expresó.

Además, destacó que la obra logra conmover tanto a los más pequeños como a los adultos. "Es un espectáculo que atrapa a los niños por la problemática, pero las familias salen muy conmovidas porque habla de la pérdida de la inocencia y de ese momento en que los padres dejan a sus hijos en una institución educativa que se convierte en su segunda casa", sostuvo.

Balance positivo del festival

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, realizó un balance de la edición número 27 del FEI y destacó la amplia participación de niños y niñas de distintos barrios de la ciudad.

"Estamos muy contentos. Ha sido un balance muy positivo. Hoy estamos recibiendo a muchísimos gurises y gurisas de distintos territorios de la ciudad. Eso nos pone muy felices porque estamos accesibilizando la entrada al FEI", afirmó.

El funcionario remarcó el rol de la cultura durante las vacaciones de invierno y señaló que "la cultura es un motor de desarrollo, de creatividad y también permite, de alguna forma, escapar de ciertas realidades para sobrellevar los contextos que atravesamos".

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y el colectivo de artistas independientes que organiza el festival. "Es una decisión política de esta gestión seguir impulsando este tipo de actividades destinadas a las infancias", indicó.

El cierre del FEI y el comienzo del FEPA

La organizadora del festival, María Luz Gómez, confirmó que el FEI finalizará este sábado con la presentación del grupo El Histrión, de Concordia, que pondrá en escena la obra "Mochilota".

"Mañana vamos a cerrar el FEI con el grupo El Histrión y la obra 'Mochilota', acá en el Teatro 3 de Febrero a las 16 horas. La entrada se puede retirar por la mañana de manera anticipada o desde las 15, antes de la función", explicó.

Últimas funciones del FEI en el Teatro 3 de Febrero

Además, adelantó que, una vez concluido el festival infantil, comenzará una nueva propuesta cultural destinada al público adulto. "Termina el FEI y mañana comienza el FEPA, el Festival de Espectáculos para Adultos, en la Vieja Usina desde las 20. Así como producimos para los chicos, también lo hacemos para los adultos junto a los artistas locales, músicos y teatreros", señaló.

De esta manera, el FEI se despedirá de una nueva edición con una programación que volvió a reunir a cientos de familias durante las vacaciones de invierno y dará paso a una nueva agenda cultural en la ciudad.