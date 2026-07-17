Un sismo de magnitud 7.4 sacudió México y se sintió en Guatemala y El Salvador

REDACCIÓN ELONCE
El terremoto se registró este viernes frente a las costas de Chiapas y alcanzó una magnitud preliminar de 7,4. Activaron protocolos de emergencia y una advertencia por posibles variaciones del mar.
Un fuerte sismo en México se registró este viernes por la mañana frente a las costas del estado de Chiapas y fue percibido también en Guatemala y El Salvador. El movimiento alcanzó una magnitud preliminar de 7,4 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, cerca de la frontera entre México y Guatemala.
El terremoto ocurrió a las 8.48, hora local, 11.48 de Argentina, en una zona ubicada al suroeste de Ciudad Hidalgo y próxima a Tapachula. Las mediciones iniciales situaron el foco a una profundidad cercana a los 10 o 15 kilómetros, por lo que las sacudidas se sintieron con fuerza en las localidades cercanas al epicentro.
El Servicio Sismológico Nacional de México calculó inicialmente una magnitud de 7,4, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la ajustó a 7,3. Las diferencias entre los primeros registros son habituales, ya que los organismos revisan los datos a medida que reciben información de más estaciones sismológicas.
Evacuaciones y monitoreo en la región
En Chiapas, el movimiento provocó evacuaciones preventivas de edificios, centros de salud y otras dependencias. La Secretaría de Protección Civil informó que se mantuvo activa y en monitoreo permanente para detectar posibles afectaciones en las distintas regiones del estado.
El sismo también se percibió en otros estados mexicanos y llegó hasta la Ciudad de México, aunque allí no se activó la alerta sísmica. Según se explicó, los sensores instalados no detectaron inicialmente la energía necesaria para emitir el aviso automático.
En Guatemala, numerosas personas abandonaron edificios y salieron a las calles ante la intensidad y la duración del temblor. Las autoridades reportaron desprendimientos menores y suspendieron las clases de manera preventiva en algunos departamentos, sin que se confirmaran daños estructurales graves.
Advertencia por posibles olas
Debido a que el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, los sistemas de vigilancia emitieron inicialmente una advertencia por la posibilidad de olas peligrosas en sectores costeros cercanos al lugar donde se produjo el terremoto.
🇬🇹 Decenas de personas evacúan edificaciones en Ciudad de Guatemala tras el fuerte sismo que se sintió en este país y en México en los últimos minutos. Los primeros reportes indican que tuvo una magnitud de 7,3 grados. pic.twitter.com/h0jTlyFuG9— Ricardo Gutiérrez Zapata (@RicardoGutizap) July 17, 2026
Las autoridades navales mexicanas señalaron que podían registrarse variaciones en el nivel del mar y recomendaron mantener precaución en playas, puertos y zonas costeras. Las estimaciones preliminares mencionaron posibles oscilaciones de entre medio metro y un metro.
En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente descartó posteriormente una amenaza de tsunami para sus costas. También se informó que no existía riesgo para la costa oeste de Estados Unidos ni para Canadá.
En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú activó sus protocolos de monitoreo ante un posible riesgo de tsunami para el litoral peruano.
No se reportaron víctimas ni daños graves
Hasta las primeras horas posteriores al terremoto, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no habían informado víctimas fatales ni daños materiales de consideración.
Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes. La Secretaría de Marina recomienda no…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los organismos nacionales y estatales mantenían la coordinación para evaluar eventuales consecuencias. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo pidió calma y recomendó seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.
Tras el movimiento principal se registraron varias réplicas, algunas con magnitudes superiores a 5. Los organismos sismológicos continuaron con el seguimiento del fenómeno y pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar estructuras dañadas y alejarse de las costas ante cualquier nueva indicación.