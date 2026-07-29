Reforma previsional: gremios anticipan que acudirán a la Justicia si se aprueba la ley

La reforma previsional en Entre Ríos sigue generando un fuerte rechazo de los gremios estatales, que este miércoles volvieron a concentrarse en Plaza Carbó mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto impulsado por el Gobierno provincial. Desde la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, dirigentes de AJER y AGMER aseguraron que, si la iniciativa obtiene sanción definitiva, avanzarán con presentaciones judiciales por considerar que contiene "una enorme cantidad de inconstitucionalidades".

La manifestación se desarrolló durante toda la jornada frente a Casa de Gobierno y reunió a trabajadores provenientes de distintos puntos de la provincia.

Mientras los legisladores analizaban el proyecto denominado "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", los gremios ratificaron que continuarán con las medidas de protesta.

AJER anunció presentaciones judiciales

El secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, destacó a Elonce la convocatoria de trabajadores y sostuvo que la movilización refleja la decisión de defender los derechos previsionales.

"En primer lugar felicitar a todos los compañeros que de distintos lugares de la provincia viajaron, demostrando la voluntad de seguir peleando en defensa de los derechos que tenemos como trabajadores", expresó.

El dirigente reconoció que el oficialismo podría reunir los votos necesarios para aprobar la reforma previsional, aunque aseguró que la discusión continuará en los Tribunales. "Probablemente el Gobierno tenga los números para aprobar este proyecto de ley. De todas maneras, queremos decirles que no vamos a bajar los brazos, que ya estamos preparando las presentaciones judiciales porque esta ley adolece de una cantidad enorme de inconstitucionalidades", afirmó.

Segura sostuvo además que la norma afecta derechos adquiridos y anticipó una amplia reacción judicial. "En forma individual y en forma colectiva de las organizaciones, no tengo duda de que va a haber miles de presentaciones judiciales", advirtió.

"Genera mucha indignación"

El representante de los trabajadores judiciales también cuestionó el contenido de la iniciativa y sostuvo que implicará una reducción del poder adquisitivo de los empleados públicos.

"El ánimo es el de la bronca, de estar sintiendo que le van a bajar los salarios y que van a aumentar los aportes jubilatorios. Eso genera mucha indignación", manifestó.

Y agregó: "En vez de plantear un modelo de progreso social que mejore los salarios, van en sentido contrario. Todas las respuestas que dan a los trabajadores del sector público son rebajas salariales".

AGMER: "Es claramente un plan de ajuste"

Durante la protesta también habló el secretario general de AGMER, Abel Antivero, quien calificó la jornada como una instancia de lucha y resistencia frente a la reforma.

"Es una jornada de lucha donde hemos tenido mucha concurrencia de toda la provincia. Continuamos diciendo al unísono que nos resistimos a esta reforma jubilatoria y que es claramente un plan de ajuste", sostuvo a Elonce.

El dirigente confirmó que, en caso de aprobarse la ley, el gremio acompañará la estrategia judicial impulsada por la Multisectorial en Defensa de la Caja. "Encontraremos los argumentos o los fundamentos legales como para avanzar en la denuncia de la inconstitucionalidad. Iremos por el camino de la Justicia", aseguró.

"Hay una mezcla de bronca y tristeza"

Antivero describió el clima entre los trabajadores que participaron de la movilización y afirmó que conviven sentimientos de unidad con preocupación por el escenario económico.

"Hay una mezcla de sentimientos encontrados. También hay un manto de tristeza porque es pérdida de derechos y no deja de ser un plan de ajuste", expresó.

El dirigente vinculó además la discusión previsional con la situación salarial que atraviesan los empleados públicos. "Hay muchos trabajadores de la provincia que no llegan a fin de mes y están viendo cómo resolver cuestiones básicas. Eso genera una gran tristeza", afirmó.

En ese sentido, rechazó las declaraciones oficiales sobre la evolución de los salarios docentes. "Lejos está de esa opereta mediática que instaló el Gobierno de que los docentes le ganamos a la inflación. Eso no es verdad. Los invitamos a que vayan a una escuela o a un hospital y le pregunten a un trabajador cómo está cobrando. Ahí está la realidad", concluyó.

Reforma previsional: gremios anticipan que acudirán a la Justicia si se aprueba la ley

La protesta continúa mientras avanza el debate

La concentración permaneció en Plaza Carbó durante toda la sesión legislativa, a la espera de la definición de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma previsional.

Los gremios que integran la Multisectorial ratificaron que, independientemente del resultado de la votación, continuarán con las acciones políticas y judiciales para intentar frenar la aplicación de la norma.