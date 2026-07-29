La Multisectorial en Defensa de la Caja protesta contra la reforma previsional

La reforma previsional en Entre Ríos volvió a generar una fuerte movilización frente a la Legislatura provincial, donde docentes, jubilados, judiciales y empleados públicos de distintos departamentos expresaron su rechazo al proyecto que debatía la Cámara de Diputados. Los manifestantes advirtieron que la iniciativa implica una pérdida de derechos adquiridos y cuestionaron el impacto que tendría sobre los actuales y futuros beneficiarios de la Caja de Jubilaciones.

Durante la protesta participaron delegaciones provenientes de diferentes puntos de la provincia, entre ellos Gualeguaychú y Chajarí, que acompañaron la convocatoria de los gremios estatales.

Mientras en el recinto avanzaba el tratamiento de la iniciativa, en el exterior se sucedieron los cánticos, banderas y reclamos dirigidos a los legisladores provinciales.

"Vamos a dar lucha"

Una docente de AJER Gualeguaychú explicó a Elonce que la movilización tuvo como objetivo impedir la aprobación del proyecto. "Las expectativas son que la ley obviamente no se apruebe y vamos a dar lucha hasta que podamos lograr el objetivo", expresó.

Consultada sobre los motivos de la protesta, sostuvo que la reforma implica un retroceso en materia de derechos laborales y previsionales. "No estamos de acuerdo porque estamos perdiendo todos los derechos que hemos adquirido durante varios años de lucha. Mis compañeros lograron muchos derechos que en este caso los estaríamos perdiendo", afirmó.

Jubilados expresaron su preocupación

Desde Chajarí, una jubilada señaló a Elonce que la iniciativa también afectará a quienes ya accedieron al beneficio previsional y a las futuras generaciones de trabajadores. "Nos sentimos muy tocados con esta reforma de la Caja. Yo soy jubilada y nos vamos a ver perjudicados; no ahora, pero sí en el futuro", sostuvo.

Además, cuestionó el incremento de los aportes y las modificaciones previstas para acceder a la jubilación. "A nosotros ya nos vienen castigando un montón con la Caja. Queremos tener un respaldo económico para subsistir y no ser unos mendigos después de jubilarnos", expresó.

La mujer también hizo referencia a los cambios en la edad y los años de servicio requeridos para acceder al beneficio. "Una mujer que ha tenido hijos y ha trabajado toda su vida no puede estar trabajando hasta los sesenta y pico de años", remarcó.

La Multisectorial en Defensa de la Caja protesta contra la reforma previsional

Críticas al tratamiento legislativo

Entre los manifestantes también hubo cuestionamientos al modo en que se abordó el proyecto en la Legislatura.

Uno de los asistentes, Tomas Caíno, jubilado docente, sostuvo que la discusión no profundizó en las alternativas para financiar el sistema previsional. "Todo tipo de reforma que esta gente ha encarado ha sido para perder. Nos pasó con la salud y nos pasó con la Caja", manifestó.

En esa línea, criticó a la dirigencia política y planteó que existen otros mecanismos para sostener financieramente el régimen jubilatorio. "En ningún momento se abordó el análisis en serio de la cuestión. El que más tiene más tributa y el que más necesita más recibe. No hay alternativa fuera de ese diseño", afirmó.

La protesta acompañó toda la sesión

La concentración se desarrolló de manera simultánea con la sesión de la Cámara de Diputados, donde los legisladores analizaban el proyecto de ley denominado "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", impulsado por el Poder Ejecutivo.

La movilización reunió a trabajadores activos, jubilados y representantes gremiales que llegaron desde distintos departamentos entrerrianos para expresar su rechazo a la iniciativa y reclamar que no sea aprobada.