Plumas, ritmo y alegría: comparsas entrerrianas brillaron en La Vieja Usina

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de una iniciativa del gobierno provincial que tiene por objetivo mostrar una parte de los carnavales de cada localidad. Este martes fue el turno de Paraná, Victoria y San José de Feliciano. La cita se repetirá tres semanas más con nuevas propuestas.
Comparsas de Paraná, Victoria y San José de Feliciano se presentan en el ciclo “Noche de las Ciudades” especial Carnaval en la Vieja Usina. En este sentido, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, dialogó con Elonce y brindó detalles. “Es el primer episodio “Noche de las Ciudades”, que lo venimos haciendo hace años”, señaló e informó que serán cuatro martes consecutivos con tres ciudades por jornada.
La primera presentación estuvo a cargo de Victoria. “Vino gente de las tres ciudades y eso nos permite compartir la idiosincrasia de cada una”, destacó y sostuvo que es una oportunidad para muchos entrerrianos, quienes pueden “disfrutar distintas expresiones de carnavales que no pueden ver porque deben viajar a cada ciudad”.
Cada propuesta, señaló el funcionario, “denota la alegría que tenemos los entrerrianos, cómo sentimos la cultura, cómo nos gusta expresar lo que somos y el trabajo que hay detrás”. Asimismo, resaltó el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de “hacer la comparsa” y mencionó la importancia de la labor de vestuaristas, músicos y maquilladores.
“Estamos orgullosos de eso porque los carnavales generan un movimiento interno, consumo, gastronomía”, enumeró y enfatizó: “Es un punto de encuentro y de alegría y estamos contentos de llevarlo a toda la ciudadanía”.
Abrir los centros culturales a la ciudadanía
Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, comentó: “Para nosotros es muy importante esta convocatoria y fue muy bien recibida por muchas localidades entrerrianas. Es abrir los centros culturales de la Secretaría a todas las ciudades, como lo hicimos en la Casa de la Cultura”.
“Empezamos esta noche pero tenemos tres noches más e invitamos a la gente a que se acerque a ver carnavales de tres localidades distintas. Esta marca identitaria entrerriana que son los carnavales generan un gran atractivo turístico”, aseguró.
Próximas ediciones y sorteos
La actividad comienza a las 20:00 y se extiende aproximadamente una hora y media entre las tres comparsas. Además, Stopello mencionó que realizan un sorteo de viajes a Gualeguaychú, con entrada al carnaval y a las termas, de la mano de una empresa turística. “La gente de Victoria también trajo entradas del carnaval para vivir la cultura de esa ciudad”, señaló.
Asimismo, el funcionario adelantó que en los próximos encuentros será el turno de los carnavales de Ubajay, Nogoyá y Gualeguaychú.