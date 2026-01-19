Presentaron “La Noche de las Ciudades, edición carnaval” y Nogoyá mostró su impronta festiva

La ciudad de Paraná será anfitriona este martes de una edición especial del ciclo La Noche de las Ciudades, dedicado al carnaval y a las expresiones festivas que distintas localidades entrerrianas sostienen con trayectoria y creatividad. La actividad, impulsada por la Secretaría de Cultura provincial, se realizará en La Vieja Usina desde las 20, con entrada libre y gratuita.

Una edición especial dedicada al carnaval

La propuesta forma parte del programa CUAC! Cultura Activa Verano, cuya agenda federal busca acercar espectáculos populares y propuestas culturales a distintos públicos durante la temporada estival. Para esta fecha, se anunció la participación de delegaciones de San José de Feliciano, Victoria y Paraná, además de la presentación y cierre a cargo del carnaval de Nogoyá.

Según comunicó Cultura, el propósito del evento es “poner en escena la diversidad y la identidad del carnaval entrerriano”, respetando las particularidades que cada localidad ha construido a lo largo de los años. La actividad contará además con gastronomía, un sistema de sorteos y premios orientado al turismo y una dinámica que permite conocer proyectos culturales, artísticos y turísticos vinculados al verano.

Carnaval de Nogoyá. Foto: Elonce.

La mirada del carnaval de Nogoyá

En diálogo con Elonce, Karina Clementín, directora de Educación, Cultura y Turismo de Nogoyá, celebró la invitación al ciclo cultural y destacó que su delegación se integrará con representantes de distintas comparsas. “Vinimos con bailarinas de cada agrupación para mostrar parte de lo que ofrecemos en nuestro carnaval y también para invitar a las familias a acompañar la temporada”, explicó.

Clementín remarcó que el carnaval de Nogoyá inició su calendario 2026 con buena respuesta del público y que se prepara para nuevas fechas en enero y febrero. Consultada sobre lo que diferencia a esa ciudad dentro del mapa provincial, señaló: “Hemos incorporado a la promo 2026 y buscamos generar semillero para las baterías y comparsas. Cada localidad tiene su impronta, y eso es lo que hace al carnaval entrerriano tan diverso”.

Carnaval de Nogoyá. Foto: Elonce.

Turistas y premios: participación del sector privado

La edición de este martes sumará también la presencia de la empresa Jomil Turismo, que colaborará con sorteos y una salida grupal a Gualeguaychú el 15 de febrero, con acceso a las termas y a su reconocido carnaval. “La idea es acompañar una iniciativa pública que acerca destinos y propuestas culturales dentro de la provincia”, indicó Javier Ledesma, representante de la firma.

Por su parte, Natalia Prado, directora de Programas Socioculturales, adelantó que las próximas fechas del ciclo se desarrollarán el 27 de enero y el 3 y 10 de febrero con nuevas delegaciones municipales. “La intención es mostrar cómo cada ciudad vive el carnaval, pero también fortalecer la articulación cultural entre municipios”, expresó.

La invitación, en primera persona

Bailarinas y referentes de comparsas nogoyaenses aprovecharon la visita para invitar al público a conocer su fiesta. “El carnaval es alegría y trabajo de todo el año”, expresó una integrante, mientras que otra participante resaltó “el compañerismo y el crecimiento artístico” que ha tenido la propuesta en los últimos años.

Con una agenda que combina turismo, cultura y participación ciudadana, La Noche de las Ciudades, edición carnaval se prepara para abrir el recorrido provincial con un formato que permitirá redescubrir uno de los fenómenos populares más extendidos del verano entrerriano.