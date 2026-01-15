La Noche de las Ciudades tendrá edición Carnaval en La Vieja Usina con entrada gratuita

El ciclo La Noche de las Ciudades presentará una edición especial de Carnaval el próximo martes desde las 20 en La Vieja Usina, en Paraná. Con entrada libre y gratuita, el espacio cultural recibirá delegaciones de San José de Feliciano, Victoria y Paraná, que mostrarán sus estilos, tradiciones y formas de vivir esta fiesta popular en distintos puntos de la provincia.

Carnaval entrerriano

Según informaron desde la Secretaría de Cultura provincial, organizadora del evento, el objetivo es poner en escena la diversidad y la identidad de los carnavales locales. Cada ciudad contará con un bloque artístico propio para exhibir su impronta y su trabajo colectivo, en una propuesta que busca acercar el Carnaval al público en un formato urbano y accesible.

Además del desfile artístico, la programación incluye gastronomía y un sorteo destinado a quienes participen de la actividad. Para esto, se invitará a completar un formulario al ingresar al predio.

El ciclo se desarrollará en la Vieja Usina. Foto: Archivo.

Sorteos, premios y viaje grupal

Entre los premios se destacan pasajes a Gualeguaychú otorgados por la empresa Jomil, además de entradas a las termas y al Carnaval de esa ciudad. Según adelantaron, el viaje se realizará en grupo el 15 de febrero.

La iniciativa forma parte del ciclo La Noche de las Ciudades, que continuará con nuevas fechas el 27 de enero y el 3 y 10 de febrero, en las que participarán otras localidades entrerrianas.

Parte de la agenda cultural de verano

El evento se integra al programa CUAC! Cultura Activa Verano, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que desarrolla actividades culturales en diferentes puntos de la provincia durante la temporada estival.

Con actividades gratuitas, articulación entre municipios y programación sostenida, el ciclo busca ampliar la oferta cultural y fomentar la participación del público en propuestas artísticas de distintas localidades entrerrianas.