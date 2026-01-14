Ritmo, color y mucha pasión: este sábado comienzan los carnavales de Santa Elena

Santa Elena se prepara para el inicio del Carnaval 2026, que comenzará este sábado 17 de enero. Autoridades municipales destacaron la propuesta cultural, el impacto turístico y el alto nivel de ocupación, en diálogo con Elonce.
Santa Elena se alista para dar inicio este sábado 25 de enero a la edición 2026 de sus carnavales, una de las fiestas populares más esperadas de la costa del Paraná. Con ritmo, color y pasión, la ciudad se prepara para varias noches de música, brillo y alegría que convocarán a vecinos y turistas.
Los tambores comenzarán a sonar desde las primeras horas de la noche, marcando el inicio de un espectáculo que conjuga arte, cultura, identidad e historia. Diseños, plumas, tocados y espaldares serán protagonistas de cada desfile, resultado del trabajo artesanal de cientos de personas que, durante meses, prepararon cada detalle para dar vida a las fantasías de las comparsas.
Las tribunas volverán a vibrar con banderas, aplausos y entusiasmo, acompañando el paso de bailarines y bailarinas que invitarán al público a sumergirse en una experiencia única. Entre espuma, música y ovaciones, las reinas desfilarán con figuras y destaques, aportando encanto y simpatía a cada noche carnestolenda.
Al respecto, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, señaló a Elonce que “Entre Ríos tiene distintos eventos en la provincia y eso le da más volumen al turismo que se ha planteado”. En ese sentido, remarcó: “Los esperamos en la ciudad de Santa Elena con el inicio de los carnavales, un evento que indudablemente para nosotros es el mejor de la costa del Paraná”.
“Es pasión, alegría y entusiasmo. Miles de personas disfrutan de un corso que tiene estructura propia, con tribunas, palcos y plateas, además de los salones de las comparsas que hemos construido. Es una enorme inversión y la respuesta no solo de nuestra ciudad sino también de quienes nos visitan hace que esta temporada estemos por encima del 90% de ocupación”, afirmó el jefe comunal.
Por su parte, la secretaria de Turismo, Carina Spahn, informó a Elonce que en la primera noche participarán las comparsas Babiyú, Porasí e Itá Porá, y que luego se sumará Emperatriz en las fechas siguientes. Además, detalló el cronograma completo del carnaval 2026: 24 y 31 de enero; 7, 14 ,15 y 16 de febrero.
En cuanto a las entradas, explicó que las generales tienen un valor de 8.000 pesos, con un precio diferencial de 4.000 pesos para jubilados y menores de entre 6 y 12 años. Las ubicaciones preferenciales se comercializan por separado, con plateas a 5.000 pesos y palcos a 50.000 pesos para cuatro personas. La venta de entradas se realiza de manera online, en la Municipalidad y en boleterías del corsódromo.
Finalmente, desde el área de Turismo destacaron que Santa Elena ofrece una propuesta integral que incluye río, pesca, naturaleza, historia, gastronomía y visitas guiadas, consolidándose como un destino elegido para disfrutar del verano entrerriano más allá del carnaval. Elonce.