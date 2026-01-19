“El gran atractor de este verano son las fiestas populares y carnavales”, dijo Bel

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una oficina móvil de promoción turística, una herramienta destinada a recorrer distintas localidades de la provincia con el objetivo de fortalecer la difusión de destinos, acompañar fiestas populares y asistir a municipios en eventos estratégicos.

Al respecto, el director de Turismo de la provincia, Sebastián Bel, explicó a Elonce que la iniciativa formaba parte de la planificación de la gestión y apuntaba a dotar al área de mayor presencia territorial. “Era un gran anhelo que teníamos desde el inicio. Pensamos esta oficina móvil como una herramienta que nos da agilidad para estar en cualquier lugar de la provincia, no solo promocionando destinos, sino también acompañando a los municipios y a las fiestas populares”, expresó.

Bel detalló que la oficina móvil cuenta con equipamiento técnico que permite desarrollar distintas actividades. “Se pueden hacer degustaciones, presentaciones y acciones promocionales porque tiene tecnología de audio, imagen y autonomía energética. Esta es una primera etapa del proyecto”, señaló el funcionario.

En ese sentido, anticipó que el dispositivo continuará incorporando mejoras. “La segunda fase va a sumar más tecnología, como cámaras y drones, para poder generar y editar contenidos en tiempo real durante los eventos”, afirmó.

El director de Turismo remarcó que la oficina móvil ya tuvo su primera experiencia en una fiesta popular de gran convocatoria y evaluó positivamente los resultados. “Este tipo de herramientas nos permite tener una presencia ordenada y profesional, incluso frente a condiciones climáticas adversas, porque también está preparada para eventos cerrados”, explicó.

Además mencionó que “en su momento esto se alquilaba, si bien era una inversión, representaba un gasto que tenía sus complicaciones. Ahora esto es propio, es de la provincia y no solamente para esta gestión, sino que queda”.

Movimiento turístico

En relación con la temporada de verano, Bel destacó el impacto de los festivales y carnavales en el movimiento turístico. “El gran atractor de este verano son las fiestas populares. Los carnavales y los eventos culturales de los últimos fines de semana traccionaron muy bien y en muchos municipios se registraron niveles de ocupación superiores al 90%”, subrayó.

Sobre la repercusión de los festivales, expresó que “en cada evento hay una oportunidad para que las camas estén con un nivel de ocupación más alto y a la vez genera también un turismo microregional. El local disfruta de un evento de artistas que antes tenía que ir a Buenos Aires o a Rosario para verlo, pero ahora los tiene en sus localidades; como pasó hace 15 días en la Fiesta Nacional del Lago, con artistas como Damas Gratis, KePersonajes y Axel, que había gente de la provincia y hasta de la República Oriental de Uruguay”.

Finalmente, el funcionario analizó el contexto turístico actual y la oportunidad que representa para la provincia. “Entre Ríos tiene la ventaja de estar cerca de grandes centros emisores. Hoy el turismo decide viajes con poca anticipación y estadías más cortas, pero más frecuentes. Por eso es clave ordenar el calendario de eventos y planificar los fines de semana largos para aprovechar al máximo ese perfil de visitante”, concluyó. Elonce.com