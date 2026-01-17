Se vive la segunda noche de los Carnavales de Hasenkamp

REDACCIÓN ELONCE
Elonce llegó a la localidad entrerriana para dialogar con los protagonistas de velada. La comparsa Marumbá presenta “Épocas doradas” y su reina señaló que el carnaval “es una familia enorme”.
En el marco de la segunda noche de los Carnavales de Hasenkamp, Elonce está presente en el corsódromo para dialogar con los protagonistas.
En primer lugar, el intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, dialogó con Elonce y expresó: “Esta primera edición del carnaval 2026 es una oportunidad para el turismo de la región. Muchas personas están hospedadas en María Grande, Hernandarias, Piedras Blancas y eso nos pone contentos porque no es un evento solo de Hasenkamp”.
“Estamos disfrutando de una linda noche. Es impresionante la cantidad de gente que está viniendo así que estamos contentos”, sinceró.
Además, destacó que las comparsas terminan una edición del carnaval, desarman la escenografía y los atuendos y ya comienzan a prepararse para la próxima temporada. “Nosotros somos la parte logística del carnaval y comenzamos en julio, ya tenemos que ir viendo algunas cuestiones y en octubre, noviembre y diciembre nos abocamos de lleno para que quienes nos visitan lo puedan disfrutar”, precisó. En esta línea, contó que son alrededor de 170 las personas que se desempeñan en la parte logística del evento, mientras que en las comparsas hay 100 personas por grupo. “Es mucha la gente y lo que moviliza, pero es un pueblo carnavalero y sale de adentro”, afirmó.
“Este carnaval tiene algo raro. Abre las puertas para que venga la gente a verlo pero también a participar, por eso hoy en la pista va a haber gente de Paraná, de San Benito, de Bovril, de María Grande. Eso nos gusta, ser un carnaval abierto para que vengan a disfrutarlo”, manifestó Kisser.
Además, aseguró que también hay turistas de Santa Fe que participan del carnaval “adentro y afuera del corsódromo”.
“Nuestras comparsas son las más antiguas de la provincia, tienen 50 años cada una. Eso marca toda una tradición. En Hasenkamp se dice que cada niño que nace ya sabe de qué club y de qué comparsa va a ser. Lo llevamos en la sangre, es un evento hermoso y en los últimos años viene creciendo muchísimo, es lo que buscamos”, remarcó Kisser.
“Esta noche es una apuesta fuerte con Banda XXI”, aseveró y anticipó que hasta las 6 de la mañana “se quedará toda la gente” al ritmo de la música de un DJ.
“Es un carnaval muy seguro, uno puede venir con su hijo y dejarlo jugar con la espuma y no va a pasar nada. El auto uno lo deja estacionado y vuelve y lo encuentra. Ojala sigamos manteniendo esto”, cerró.
La palabra de los músicos y cantantes
Tres de los 15 miembros de la batucada de la comparsa Malibú dialogaron con Elonce en la previa al espectáculo de la segunda noche. Nahuel, cantante de la banda, aseguró: “Esperando lo mejorcito para esta noche, aguante la Mali”. En tanto, Gabriela, señaló: “Esperando que sean las doce para salir a cantar”.
Alejandro, otro miembro, comentó: “Los invitamos a todos a que vengan al carnaval de Hasenkamp, van a pasar una linda noche. Es el cuarto año que esta la banda”.
Sobre la preparación, señalaron que “se preparan de la mejor manera. No se ensaya mucho, cada uno practica en su casa porque vivimos en distintas localidades. Luego se hace un ensayo general de muchas horas antes de venir”. “Se van a divertir mucho, este año se titula ‘Ensueño’”, subrayaron.
“Siempre poniendo la mejor para esta gente hermosa”, cerraron.
El sueño de la Reina de Marumbá
La Reina de la Comparsa Marumbá, Lourdes Rabia, brindó una entrevista desde la trastienda, donde se preparan los músicos y los vestuaristas.
La joven señaló que siente “muchos nervios” por la noche que está por delante y mencionó que la preparación comenzó en septiembre.
Este año, Marumbá presenta el tema “Épocas doradas”. La comparsa tiene 250 bailarines y 70 chicos en batucada. “Venimos ensayando desde septiembre, con
la canción nueva. Los trajes y los diseños nos los dieron en abril, desde ahí la gente viene bordando”, explicó Rabia.
Sobre su atuendo personal, describió: “Me lo hicieron en Corrientes. Por mi parte, venía a ayudar a armas las carrozas. Estuve tranquila durante todo el año y ahora estoy esperando para salir” al corsódromo.
Sobre el ámbito carnavalesco, Rabia sostuvo: “Queremos que la gente disfrute como nosotros, tanto adentro como afuera del corsódromo, como una familia enorme. Felicidad, eso es lo que se siente”.
Rabia baila hace 10 u 11 años y el sueño de presentarse como reina siempre estuvo instalado. “Este sueño empezó un día en el que me hicieron una videollamada, porque estudio en Santa Fe. Me preguntaron si quería estar y no supe cómo reaccionar. Cuando llega la propuesta no sabés qué decir”, recordó el momento en que aceptó el desafío.
Sin embargo, reconoció que el recibimiento de la comunidad de Hasenkamp “fue muy bueno y eso ayudó un montón, a que sea una noche soñada y esperada”, cerró la joven.
El testimonio de la gente presente en el corsódromo
Una mujer de Cerrito indicó ante Elonce que fue a alentar a las comparsas y se quedará hasta el final de la fiesta.
Otras jóvenes destacaron: “La estamos pasando re bien, venimos todos los años. Somos de Cerrito y venimos a hacerle el aguante a mi prima. Hermoso, muy lindo todo”.
Además destacaron que “es una fiesta hermosa, para vivirla”.
Por otro lado, jóvenes oriundos de Hasenkamp señalaron que “son los carnavales más lindos que hay”. “Nos gusta todo, bailar y nos quedamos hasta que amanezca y nos echen”, señalaron entre risas.
“Alentamos a Malibú. Es una fiesta del pueblo”, señalaron otras vecinas. “Elegimos Marumbá”, comentaron otras mujeres. “Destacamos la alegría que transmiten las comparsas”, subrayaron.
“Apoyamos a las dos comparsas. Nos gusta la alegría que contagian”, sumaron otras personas presentes en el corsódromo.
Expectativas y cierre de la mano de Banda XXI
“Va a ser un show increíble, son los mejores carnavales de la costa del Paraná”, aseguró Rabia y recordó que el cierre musical estará a cargo de Banda XXI, “que la va a romper”, sentenció.
Detalles sobre las próximas noches
El carnaval de Hasenkamp tuvo su primera noche el pasado 10 de enero y se extenderá los sábados 24 y 31 de este mes y el 7 y 14 de febrero.
Precios
Carnets generales, válidos para todas las noches
$35.000 mayores
$17.500 menores (6 a 12 años)
Ubicaciones
Plateas roja y dorada
$10.000 – 1ra fila
$7.000 – 2da fila
$4.000 – 3ra fila
Plateas verde y negra
$10.000 – 1ra fila
$7.000 – 2da fila
$4.000 – 3ra fila
Palcos azul y blanco
Desde $7.000 (una mesa, 5 sillas y servicio de mozo)