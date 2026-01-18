Victoria lanzó su Carnaval 2026 y presentó a las aspirantes a Representante Departamental

El Carnaval de Victoria comenzó su calendario 2026 con la Fiesta Carnavalera, desarrollada este sábado por la noche en el escenario mayor “Raúl Pedemonte”, donde se realizó la presentación oficial y el anuncio de las postulantes que buscarán representar al departamento durante la próxima edición.

Tres jóvenes competirán por la distinción

Las aspirantes son Nicole Deusich (19), representante del Club Atlético Sarmiento; Melanie Giuliana Gerdau (22), en representación de L&L Belleza y Bienestar; y Luján Juárez (20), representante de Fiorella Garibaldi Estudio.

Las jóvenes participaron del coloquio y la instancia de presentación ante el jurado evaluador, integrado por Carlos Marcelo Salinas, Marisol Sánchez y José Ariel Bonzzi, quienes tendrán a su cargo la evaluación en las distintas etapas del certamen. También estuvieron presentes las representantes 2025: Melanie Hereñú, Ana Paula Colazo y Agustina Hereñú.

Las representantes del 2025 estuvieron presentes. Foto: Instagram Chikilin Albornoz

Expresiones locales y una agenda artística activa

La actividad contó con la presencia de agrupaciones que integran la propuesta cultural del carnaval, entre ellas La Fábrica de Pasistas, Los Reyes del Samba, Noche de Reinas, Obrigado Batería, Jarana y El Batuque.

El cierre artístico estuvo a cargo de Recopate, Horacio Gaitán y Los Cumbieros de Santa Fe, en una programación que mantuvo el carácter festivo propio del evento.

La actividad contó con la presencia de agrupaciones. Foto: Instagram Chikilin Albornoz

Fechas confirmadas para la temporada 2026

El cronograma establece cinco jornadas: 24 y 31 de enero, 7, 14 y 16 de febrero. La tercera noche incluirá la Elección Departamental, mientras que la cuarta contará con la Elección Provincial. El cierre está previsto para el 16 de febrero.

Entradas, tarifas y modalidades de pago

Las anticipadas se fijaron en 4.000 pesos, mientras que la entrada general costará 6.000 pesos. Los menores pagarán desde los 10 años. Las ventas se realizan en la Municipalidad, el Cine Teatro Victoria y la boletería de la Calle de la Alegría, con pagos en efectivo, débito o transferencia.

Ubicaciones, accesibilidad y servicios para el público

En cuanto a las ubicaciones, las tribunas 1, 2 y 4 tendrán un valor de 6.000 pesos, mientras que la tribuna 3 costará 8.000 pesos. Las mesas del VIP A para cuatro personas costarán 80.000 pesos, con sillas adicionales a 20.000 pesos; en los sectores VIP B y C, la mesa tendrá un valor de 60.000 pesos y la silla extra 15.000 pesos. Las sillas individuales adquirirán un valor de 6.000 pesos.

Las personas con CUD accederán al circuito sin abonar entrada y contarán con un sector adaptado para sí y para su acompañante en caso de corresponder.

Accesos y disposiciones generales

Los ingresos al circuito serán tres: por la Calle de la Alegría, por Prefectura Naval y por el Club de Pescadores y Costanera. Habrá estacionamiento en zona costanera por 4.000 pesos para autos y 2.000 pesos para motos.

Desde la organización se aclaró que las ubicaciones adquiridas serán válidas únicamente para la jornada correspondiente y que, en caso de suspensión, el ticket tendrá validez para la fecha reprogramada. Se informó además que no se permitirá el ingreso con conservadoras, alimentos, termos, espumas ni bolsos de gran tamaño.