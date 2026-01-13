Victoria celebra 50 años de carnaval con cinco noches de desfile

La ciudad de Victoria celebra los 50 años como Capital Provincial del Carnaval entrerriano con cinco noches de desfile y comparsas locales.
La ciudad de Victoria se prepara para vivir una nueva edición del carnaval con una programación especial por los 50 años como Capital provincial del Carnaval. El evento se desarrollará a lo largo de cinco noches, entre fines de enero y mediados de febrero, con desfiles de comparsas, elecciones departamental y provincial, y la participación de reconocidas expresiones locales.
El cronograma oficial estableció que la primera noche se realizará el 24 de enero, seguida por la segunda el 31 de enero. La tercera noche tendrá lugar el 7 de febrero e incluirá la Elección Departamental, mientras que el 14 de febrero se desarrollará la cuarta jornada junto a la Elección Provincial. El cierre del carnaval está previsto para el 16 de febrero, con la quinta noche de desfile.
Entradas y formas de pago
El valor de la entrada anticipada fue fijado en 4.000 pesos, mientras que la entrada general tendrá un costo de 6.000 pesos. En el caso de los menores, se informó que los niños abonan entrada a partir de los 10 años de edad.
Los medios de pago habilitados serán efectivo, tarjeta de débito y transferencia. La venta de entradas generales en el corsódromo comenzará a partir de las 21 horas, mientras que el desfile iniciará a las 22.
Las entradas, tribunas, mesas y sillas podrán adquirirse en la Municipalidad, de lunes a viernes de 9 a 12.30; en el Cine Teatro Victoria, de lunes a viernes de 19 a 21; y los sábados, de 10 a 18, en la boletería de la Calle de la Alegría.
Ubicaciones y costos en el corsódromo
En cuanto a las ubicaciones, las tribunas 1, 2 y 4 tendrán un valor de 6.000 pesos, mientras que la tribuna 3 costará 8.000. Las mesas del sector VIP A, con capacidad para cuatro personas, costarán 80.000 pesos, con un valor adicional de 20.000 por silla extra. En los sectores VIP B y C, las mesas para cuatro personas costarán 60.000 pesos, y la silla adicional tendrá un valor de 15.000. Las sillas individuales en los sectores A, B, C, D y F costarán 6.000 pesos.
Las personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), junto a su acompañante en caso de necesitarlo, no deberán abonar la entrada y tendrán acceso a un sector adaptado.
Accesos, servicios y expresiones participantes
Los ingresos habilitados al circuito serán tres: por la Calle de la Alegría, por la esquina de Prefectura Naval y por la esquina del Club de Pescadores y Costanera. Además, se dispuso un estacionamiento en la zona costanera, con un costo de 4.000 pesos para autos y 2.000 para motos.
Desde la organización se aclaró que las tribunas, mesas y sillas adquiridas sólo serán válidas para la noche correspondiente, y que, en caso de suspensión, el ticket será válido para la fecha reprogramada. También se indicó que no se permitirá el ingreso al circuito con conservadoras, sillas, termos, espumas, comida ni mochilas o bolsos de gran tamaño. El valor de la nieve fue fijado en 4.000 pesos.
En esta edición participarán las expresiones Obrigado Batería, El Batuque, Jarana, La Fábrica de Pasistas, Noche de Reinas y Los Reyes del Samba, que serán protagonistas de una celebración que marcará medio siglo de historia del carnaval en la ciudad.