Con brillo, color, espuma y muchísima alegría se vivieron los carnavales de Hasenkamp: fotos

La segunda noche de los Carnavales de Hasenkamp se llevó a cabo este sábado ante un imponente marco de público que colmó el corsódromo emplazado en la costa del Paraná. Entre espuma, trajes deslumbrantes y un clima de celebración permanente, la fiesta popular volvió a encender el verano en Hasenkamp, con una cobertura especial de Elonce que reflejó cada detalle de una velada inolvidable.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades comenzaron a ocupar las tribunas y sectores habilitados, expectantes por el desfile de las comparsas históricas que le dan identidad al carnaval local. El sonido de los tambores, el brillo de las lentejuelas y la energía de los bailarines marcaron una noche donde la alegría fue protagonista absoluta.

Marumbá abrió el desfile con “Época dorada”

La primera comparsa en salir a la pasarela fue Marumbá, que este año presenta la temática “Época dorada”. La propuesta invitó a realizar un viaje a través del tiempo y los recuerdos, reviviendo momentos históricos que se reflejaron en cada coreografía, en cada traje y en cada gesto de sus integrantes.

Con una puesta en escena cuidada al detalle, Marumbá desplegó vestuarios de gran impacto visual, combinando colores intensos, plumas y brillos que captaron la atención del público desde el primer compás. La narrativa del espectáculo se apoyó en la música y en la expresividad de los bailarines, logrando una conexión inmediata con las tribunas, que acompañaron con aplausos y ovaciones.

Malibú y un recorrido onírico por los carnavales

Luego fue el turno de la comparsa Malibú, que presentó “Ensueño”, una propuesta cargada de fantasía y simbolismo. A través del personaje “Trula”, el espectáculo invitó a recorrer distintos carnavales en un sueño mágico, en el que el protagonista viaja por diferentes escenarios festivos hasta que, con el sonido del gallo, despierta en el Carnaval de Hasenkamp.

La puesta de Malibú se destacó por su creatividad, con cambios de ritmo, colores suaves y momentos de gran impacto visual. El relato onírico se tradujo en coreografías dinámicas y un vestuario que combinó elementos tradicionales con toques innovadores, generando un clima de fantasía que cautivó al público presente.

Música en vivo y fiesta

Tras el desfile de ambas comparsas, la celebración continuó con un show en vivo de Banda XXI, que hizo cantar y bailar a miles de personas con un repertorio cargado de clásicos y hits populares. La energía del grupo se trasladó al corsódromo, transformando el carnaval en una verdadera pista de baile a cielo abierto.

Para cerrar la noche, el DJ Cana se encargó de mantener la música y la diversión hasta el amanecer, prolongando una fiesta que combinó tradición, modernidad y un fuerte sentido de pertenencia local. La espuma, las risas y el baile marcaron el final de una jornada que dejó postales imborrables.

Un carnaval que sigue creciendo

La edición 2026 del Carnaval de Hasenkamp continuará los sábados 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero. En cada una de las noches, Marumbá y Malibú prometen volver a hacer vibrar al público en uno de los carnavales más convocantes de la Costa del Paraná.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera online a través de www.simplepass.com.ar o el mismo sábado en puerta, a partir de las 18 horas. Con brillo, color y muchísima alegría, Hasenkamp reafirmó una vez más que su carnaval es una celebración que trasciende generaciones y se consolida como un clásico del verano entrerriano.

Más fotos