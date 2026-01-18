La nueva Oficina Móvil de Turismo comenzó su agenda en la Fiesta de la Playa de Río

La Oficina Móvil de Turismo comenzó oficialmente su agenda territorial durante el fin de semana en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay, en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

La iniciativa forma parte del Plan Integral de Turismo que impulsa el gobierno provincial y fue instrumentada desde la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Unidad Ejecutora Provincial.

El secretario de Turismo, Jorge Satto, remarcó la importancia del dispositivo dentro de la estrategia de promoción. Destacó que el estreno se concretó en uno de los eventos más convocantes del verano y valoró que Entre Ríos sea una de las provincias que incorporó una herramienta móvil equipada con tecnología para difundir su oferta turística.

Los detalles de la oficina

La Oficina Móvil cuenta con pantallas de alta definición, sonido e iluminación, módulos para informes, talleres y degustaciones, además de espacios destinados a presentaciones artísticas y culturales. El formato permite establecer contacto directo con el público, exhibir destinos y experiencias, y fortalecer la visibilidad de los productos turísticos de la provincia.

La agenda seguirá durante la temporada estival con recorridos por fiestas populares, carnavales y destinos entrerrianos. El esquema se desarrolla de manera articulada con las áreas municipales de turismo, con el objetivo de promocionar la actividad durante todo el año y potenciar el trabajo conjunto entre provincia y gobiernos locales.