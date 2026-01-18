 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad En Concepción del Uruguay

La nueva Oficina Móvil de Turismo comenzó su agenda en la Fiesta de la Playa de Río

18 de Enero de 2026
Oficina Móvil de Turismo.

El dispositivo provincial tuvo su primera donde se difundieron experiencias y destinos turísticos ante miles de visitantes. La propuesta continuará en fiestas y carnavales durante la temporada estival.

La Oficina Móvil de Turismo comenzó oficialmente su agenda territorial durante el fin de semana en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay, en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

 

 

La iniciativa forma parte del Plan Integral de Turismo que impulsa el gobierno provincial y fue instrumentada desde la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Unidad Ejecutora Provincial.

 

El secretario de Turismo, Jorge Satto, remarcó la importancia del dispositivo dentro de la estrategia de promoción. Destacó que el estreno se concretó en uno de los eventos más convocantes del verano y valoró que Entre Ríos sea una de las provincias que incorporó una herramienta móvil equipada con tecnología para difundir su oferta turística.

 

Los detalles de la oficina

 

La Oficina Móvil cuenta con pantallas de alta definición, sonido e iluminación, módulos para informes, talleres y degustaciones, además de espacios destinados a presentaciones artísticas y culturales. El formato permite establecer contacto directo con el público, exhibir destinos y experiencias, y fortalecer la visibilidad de los productos turísticos de la provincia.

 

 

La agenda seguirá durante la temporada estival con recorridos por fiestas populares, carnavales y destinos entrerrianos. El esquema se desarrolla de manera articulada con las áreas municipales de turismo, con el objetivo de promocionar la actividad durante todo el año y potenciar el trabajo conjunto entre provincia y gobiernos locales.

Temas:

oficina móvil Turismo Fiesta de la Playa de Río
