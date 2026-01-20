"Llevar el carnaval a cada parte del país es un orgullo", aseguran las Reinas entrerrianas

En el marco de la primera jornada de "Noche de las Ciudades" especial carnaval en la Vieja Usina, Elonce dialogó con las reinas de los carnavales de Victoria, Feliciano y Paraná. Cabe recordar que la iniciativa cultural tendrá otras tres noches, los martes de cada semana, donde se presentarán tres localidades por vez.

En primer lugar, Melanie Hereñú, representante del carnaval de Victoria, destacó: “Es un año de mucha preparación para todos. Se trabaja a pulmón y a veces no se ve todo lo que hacen las personas que están detrás de las comparsas. Poder tener hoy nuestro carnaval es un orgullo ya que es una de nuestras principales fiestas y la que nos representa como entrerrianos”.

Victoria muestra sus carnavales en la Vieja Usina

Además, se refirió al trabajo de las comparsas y explicó que se abocan siempre a la confección de los trajes; a los bailarines y a los músicos. “Todo sale de cada uno, incluso del bolsillo”, enfatizó y reiteró el orgullo que representa participar en la propuesta “Noche de las Ciudades” especial carnaval.

“Es un orgullo participar de esta fiesta teniendo en cuenta la situación que estamos pasando como argentinos. Que cada victoriense y entrerriano apoye la fiesta es muy positivo porque favorece la economía de la ciudad, ya que trabajan todos los emprendimientos, los taxis, los colectivos para que cada ciudadano pueda ser parte de nuestro carnaval”, detalló la joven.

Además, habló de su reciente título como Paisana Nacional, conseguido gracias a ser representante del carnaval en Diamante. También se consagró segunda finalista de la Fiesta Nacional de la Cosechadora, Tercera Embajadora de la Fiesta Nacional de la Soja y Segunda Acompañante de la Fiesta Provincial de la Guitarra. “Llevar mi carnaval a cada parte del país es un orgullo”, remarcó.

La palabra de la representante de los carnavales del norte entrerriano

Nahir Quirós, Reina del Carnaval de San José de Feliciano, contó que las actividades son muy intensas en el marco de la participación en la “Noche de las

Ciudades” en la Vieja Usina. “Hay un montón para hacer”, aseguró.

Sobre el título máximo que posee en el carnaval, indicó que “es un montón” y se refirió a sus orígenes comparseros, ya que sus padres son los fundadores de la comparsa en la que baila. “Tengo el honor de representar los carnavales de Feliciano y llevarlo a cada rincón de la provincia”, subrayó y reconoció: “Estoy orgullosa de mí misma y de todas las personas que nos acompañaron”.

Feliciano se prepara para su primera noche de carnaval

En otro momento de la entrevista, Quirós mostró su traje y explicó: “Es un vestido que uso en ocasiones especiales como esta, sino llevo otro traje con botas, tocado, espaldar y plumas. Este vestido que brilla por todos lados me lo hizo mi cuñado, Maxi”.

“Este vestido quería tenerlo para estos eventos y en cuanto a los trajes que usamos en los corsódromos tenemos a otras personas que se dedican a eso”, señaló.

La joven invitó a la comunidad a participar de los carnavales de Feliciano el 24 y 31 de enero y el 6, 14 y 15 de febrero. “Son los carnavales espectaculares del norte entrerriano”, cerró.

Los carnavales paranaenses, "cada año más lindos"

Desde Paraná, la Batería NN invitó a participar de los Carnavales de Paraná porque “los músicos y bailarines tratamos de dar todo para la ciudad”.

“Instamos a que apoyen los Carnavales de Paraná porque cada año están más lindos”, indicaron las integrantes de la agrupación de barrio San Agustín.

Los Carnavales de Paraná se desarrollarán del 13 al 17 de febrero de 2026 en calle Salvador Maciá.