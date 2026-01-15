La Batería Tricolor se prepara con ritmo y baile para participar de corsos barriales

REDACCIÓN ELONCE
Eduardo García y Abril contaron a Elonce cómo ensayan y forman nuevos talentos para presentarse en corsos barriales, tras recibir invitaciones para desfilar en distintos puntos y en una localidad vecina.
La Batería Tricolor de Paraná se prepara intensamente para participar de corsos barriales, tras recibir múltiples invitaciones para presentarse en distintos escenarios populares. En diálogo con Elonce, Eduardo García y Abril relataron cómo se organizan, ensayan y sostienen un proyecto cultural que combina formación artística, contención social y trabajo colectivo “a pulmón”.
Si bien este año no formarán parte de los carnavales oficiales, la batería fue convocada para desfilar en corsos barriales que se realizarán sobre calles Churruarín y Ameghino, además de una presentación confirmada en la localidad de San Benito. “Hay otros carnavales, otras motivaciones artísticas en la ciudad y en los alrededores, y nosotros apostamos a eso”, expresó García al comenzar la entrevista.
Una escuela de percusión y contención
Eduardo García, uno de los referentes del grupo, destacó que la Batería Tricolor funciona como una verdadera escuela de percusión. “Es una mini escuelita de samba. Lo poco que sé trato de transmitirlo y compartirlo con los chicos. No es solo lo rítmico y musical, también formamos grupo humano y contención”, explicó.
El docente remarcó que la idea central es que el conocimiento se multiplique. “Transmitir y que ellos después vayan transmitiendo a otros chicos. Es una cadena”, afirmó, al tiempo que valoró el compromiso de quienes integran la batería.
Talleres y experiencia
García contó a Elonce además su experiencia como tallerista en el ámbito municipal. “Hace 13 años que trabajo en la Municipalidad. Siempre me apasionó enseñar y transmitir”, relató. En ese camino, explicó que propuso la realización de talleres culturales y obtuvo un espacio en el Museo Puerto de la Memoria, donde se desarrollaron actividades durante un año.
“Allí se dieron talleres de rap y yo dicté taller de batucada. Fue un año excepcional, tanto para mí como para los chicos, porque se brindó un espacio para aprender”, señaló. Según explicó, la enseñanza se basa en compartir saberes y generar oportunidades para que otros también puedan aprender y enseñar.
Ensayos en la calle y trabajo colectivo
Actualmente, los ensayos se realizan en calle Gutiérrez, frente al Club Avenida Ejército, donde vecinos y curiosos suelen acercarse a observar. “Esta batería se formó con un grupo de amigos. Dijimos ‘vamos a armar una delegación’ y así nació en 2022”, recordó García.
El año pasado participaron de los corsos oficiales y, según indicó, la experiencia fue positiva. Sin embargo, este año las condiciones económicas influyeron en la decisión de no estar presentes en ese circuito. “Somos un grupo de chicos que hace todo a pulmón. Si se rompe un parche, lo compramos entre nosotros. Hacemos ventas para mantenernos”, explicó.
Cultura barrial y esfuerzo económico
García sostuvo que la situación económica actual representa una dificultad adicional. “Hoy está todo caro, pero gracias a Dios podemos seguir, formar grupo humano y dar contención”, expresó. En ese sentido, subrayó la importancia de sostener la actividad cultural en los barrios y acercar el carnaval a la gente.
“Siempre hay que apuntar a los barrios, a la gente de los barrios. Los corsos barriales son lindos encuentros artísticos, con mucho público”, afirmó.
El aporte desde la danza
Por su parte, Abril coincidió con la mirada formativa del proyecto. “Pienso en enseñar. Tengo una escuela de danzas árabes que formamos con mi tía, se llama Zafira”, contó a Elonce. La joven explicó que su objetivo también es hacer escuela y transmitir lo aprendido. “Lo poco y lo mucho que sé, lo enseño”, aseguró.
Abril indicó que el grupo ya se encuentra trabajando en la preparación de vestuario y coreografías. “Ya casi todas tienen todo listo. Estamos preparadas para salir”, dijo, aunque aclaró que aún esperan la confirmación de las fechas exactas de presentación.
Expectativa por los corsos
Mientras aguardan la definición del cronograma, los ensayos continúan de manera constante. “Estamos trabajando desde ahora y desde hace rato”, concluyó Abril. La Batería Tricolor se encamina así a ser protagonista de los corsos barriales, llevando ritmo, formación y espíritu comunitario a distintos puntos de la ciudad y la región.