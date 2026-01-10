La batería Imperial continúa los ensayos para los Carnavales de Paraná 2026

La batería Imperial comenzó a afinar su ritmo este fin de semana en la Plaza de las Colectividades, donde realizó uno de sus últimos ensayos antes del inicio de los Carnavales de Paraná 2026. La agrupación, radicada actualmente en barrio La Floresta, se encuentra ultimando los detalles de su presentación para la gran fiesta que se aproxima. Habitualmente, los ensayos se desarrollan en el Paseo Ituzaingó, pero en esta oportunidad decidieron trasladarse a un nuevo espacio para salir de la rutina.

Luis, uno de los integrantes de la batería, compartió sus expectativas para esta nueva edición del carnaval paranaense. “Este año venimos con expectativas muy altas. Esperamos que sea un lindo carnaval para todas las agrupaciones que participan”, expresó con entusiasmo. Como es tradición en la agrupación, la preparación de cara a la fiesta se lleva a cabo con mucho esfuerzo y dedicación, siempre con la ilusión de brindar un espectáculo de calidad.

Luis, uno de los integrantes. Foto: Elonce.

Un recorrido que comenzó en Puerto Viejo

La batería Imperial no es nueva en el mundo del carnaval paranaense. Con más de 15 años de historia, la agrupación comenzó su camino en el barrio Puerto Viejo, en el año 2007. “Desde el año 2007 iniciamos en Puerto Viejo, comenzamos a forjar nuestra identidad y a sumarnos a este mundo tan especial de los carnavales de Paraná”, recordó Luis, repasando el recorrido que los llevó a convertirse en una de las baterías más reconocidas de la ciudad.

Foto: Elonce.

A lo largo de los años, la agrupación ha crecido no solo en cantidad de integrantes, sino también en nivel artístico. Su participación en cada edición del carnaval es siempre esperada por el público, que disfruta de su música y energía.