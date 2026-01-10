Do Samba Ibicuy hizo vibrar la Plaza de las Naciones y sueña con otro campeonato

REDACCIÓN ELONCE
La batería Do Samba Ibicuy se presentó este sábado por la tarde en la Plaza de las Naciones, donde compartió su ritmo, su historia y el objetivo claro de volver a consagrarse campeona en los carnavales de la capital.
La batería Do Samba Ibicuy fue protagonista este sábado por la tarde en la Plaza de las Naciones, donde desplegó todo su ritmo y energía ante el público que se acercó a disfrutar de una nueva jornada cultural y carnavalesca. La agrupación, oriunda de los barrios San Agustín y Anacleto Medina, volvió a demostrar el crecimiento sostenido que viene logrando desde su formación.
Durante la presentación, Gonzalo, uno de sus integrantes, compartió el sentir del grupo y dejó en claro que el objetivo sigue intacto. “Vamos a tratar de ser campeones de nuevo. Estamos trabajando para eso con los chicos. De a poquito se va logrando lo que queremos. Siempre vamos con mucha humildad”, expresó, destacando el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada ensayo y presentación.
La actuación fue celebrada por vecinos y seguidores del carnaval, que acompañaron con aplausos el paso firme de la batería, consolidando a Do Samba Ibicuy como una de las expresiones barriales con mayor proyección dentro del circuito carnavalero.
Una historia construida desde el legado familiar
Gonzalo también repasó los orígenes de la batería y el camino recorrido en pocos años. “Nosotros arrancamos en el 2023. Si bien habíamos estado en otras agrupaciones, decidimos armar la batería con el legado de mi abuelo, que tenía la comparsa”, explicó, subrayando el valor familiar y cultural que sostiene al proyecto.
El crecimiento fue rápido y contundente. En su primer año lograron el campeonato y también se quedaron con el rubro categorías en 2023. “En el segundo no pudimos y en el tercero salimos nuevamente campeones”, relató, marcando la regularidad competitiva que supo alcanzar la agrupación.
Proyección, trabajo y crecimiento barrial
De cara al futuro, la batería Do Samba Ibicuy apunta a seguir evolucionando dentro de los carnavales de la capital. “La idea es seguir avanzando, seguir mejorando e invirtiendo en trajes y ritmo para trabajar por el público”, sostuvo Gonzalo, dejando en claro que la ambición va de la mano del compromiso.
Finalmente, destacó el crecimiento humano del grupo. “Arrancamos con 30 personas y ahora somos 55. Con los recursos que tenemos, de a poquito vamos avanzando y eso se nota año a año, sobre todo en los barrios, donde cada vez más chicos se quieren sumar”, concluyó.