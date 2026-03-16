Innovación curricular: La UNER trabaja para implementar el sistema de créditos

La Universidad Nacional de Entre Ríos trabaja en la adaptación de sus carreras al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. “Ya más de 50 carreras incorporaron este sistema en el marco del proceso de innovación curricular”, indicaron desde la institución.
A través del Programa de Innovación Curricular (PIC), la UNER se adecúa al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU). Esto reconoce no sólo las horas de clase, sino también el esfuerzo autónomo que realizan los y las estudiantes para cumplir las obligaciones curriculares. Con más de 50 carreras actualizadas, se busca ofrecer oportunidades reales para estudiar y egresar a estudiantes que también deben atender tareas de trabajo y de cuidado.
El Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) es nacional y obligatorio, y fue aprobado en 2023 por el Ministerio de Educación de la Nación. Centra su importancia en medir el tiempo total de aprendizaje que le demanda a los y las estudiantes para cumplir con las obligaciones académicas. Esto contempla las horas de clase como también todo el trabajo autónomo –tiempo de lectura, preparación de trabajos prácticos y de estudio para los exámenes– y la participación en diferentes actividades. En este sentido, las universidades nacionales deben cumplir con la obligación de adaptar sus planes de estudio antes del 2027.
El sistema de créditos –ya incorporado en otros países– apunta a un reconocimiento del esfuerzo total del estudiantado, visibilizando el tiempo real que demanda una carrera. A su vez, el sistema permite a las universidades diseñar planes de estudios de calidad más flexibles y equilibrados para evitar la sobrecarga y el enlentecimiento en las trayectorias educativas y ofrecer oportunidades reales de estudio y egreso a estudiantes, que crecientemente deben atender tareas de trabajo y cuidado.
La flexibilización curricular permite recorridos más personalizados, de forma que estudiantes pueden elegir materias optativas que se ajusten a intereses específicos, y acreditando la participación en otras actividades formativas como proyectos de investigación, extensión, movilidad, gestión, entre otras. Asimismo, este sistema facilita el intercambio entre carreras, ya sea en el propio país o en otros países para continuar los estudios.
La UNER renueva sus planes de estudio
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) trabaja desde el 2023 en la implementación del SACAU a través de la creación del Programa de Innovación Curricular (PIC) para así promover una reforma integral de sus planes de estudio. Una labor que implicó adoptar créditos, revisar duración, actualizar perfiles, alcances y contenidos, flexibilizar diseños e incorporar nuevas modalidades pedagógicas. Ya más de 50 carreras incorporaron el sistema de créditos académicos.
Con el fin de seguir profundizando este trabajo, el Consejo Académico de la universidad (CAUNER) mantuvo una reunión que contó con la participación de la Dra. Ileana María Greca Dufranc, vicerrectora de Internalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas de la Universidad de Burgos (España). La especialista compartió su experiencia en la implementación de créditos académicos en Europa, el cual se viene desarrollando desde hace más de 25 años.
Durante el encuentro se presentó una propuesta de criterios para el diseño, la oferta y el reconocimiento de créditos académicos. También se compartieron avances del proceso y se pensó en el desarrollo que desde UNER se viene llevando a cabo en relación con esta modalidad de trabajos. En el encuentro participaron el rector Andrés Sabella, la vicerrectora Gabriela Andretich, el secretario académico Guillermo López, la directora de Asesoramiento y Desarrollo Curricular, Ana Laura García Presas, y la coordinadora general de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, Elisa Deluca.
Por último, en la reunión se planteó la posibilidad de fortalecer vínculos entre la UNER y la Universidad de Burgos, con el objetivo de generar instancias de cooperación académica y trabajo conjunto en torno a la formación, la investigación y la extensión. Desde sus políticas institucionales la UNER potencia la internacionalización, la articulación y el desarrollo.