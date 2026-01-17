En plena temporada, Córdoba bajó las multas de tránsito

La provincia de Córdoba, una de las más visitadas por los turistas durante el verano confirmó una baja en los montos de las multas de tránsito.

Esta medida impacta directamente en los valores que deben afrontar los conductores por distintas infracciones. La reducción coincide con un contexto de mayor circulación vehicular y busca aliviar los costos asociados a las sanciones viales.

El pasado lunes 12 de enero, la provincia serrana actualizó el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), manera en la cual se basa para calcular las penalidades a usuarios infractores. Según indica Noticias Argentinas, el cambio responde a la baja en el precio del litro de nafta super de YPF. En este sentido, la UF se ubicó un 3,8% abajo, pasando de $1.696 a $1.631. La medición se compara con el mes de diciembre de 2025.

La medida alcanza a todo el esquema de infracciones que engloban desde faltas leves hasta las consideradas máximas, como, por ejemplo el cruce de semáforos en rojo; el exceso de velocidad y la alcoholemia.

Montos

Los montos de las multas inician en $30.000 y sobrepasan ampliamente los $3.000.000, sumados a la quita de puntos.

Infracciones leves

Las UF van de 20 a 100 y equivalen a multas de entre $32.620 y $163.100. Además, con ellas se produce la quita de hasta 2 puntos de la licencia. Una de ellas es fumar mientras se maneja.

Graves

Las UF van de 100 a 200, representando costos de $163.100 a $326.400, y la caída en puntos es, entre 2 y 5, para infracciones como viajar con las luces apagadas.

Muy graves

Las UF se establecen entre 200 y 400, con sanciones a cancelar entre $326.400 y $652.800. En este caso, las faltas pueden ser cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o excederse en la velocidad permitida. Y 20 son los puntos máximos que se pueden perder.

Máximas

Las UF más altas son para infracciones de alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura y van desde las 1.200 a las 2.000, lo que significa que los valores también son elevados, iniciándose en $1.957.200 y llegando a costar $3.262.000.

Al ser faltas consideradas máximas, la multa va acompañada de la inhabilitación para conducir y, según cada caso, puede derivar en denuncias penales.