 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paraná

Multaron más de 10 autos estacionados en un espacio verde de la zona del Thompson 

La municipalidad de Paraná multó este martes a unos 15 automóviles que estaban estacionados en un espacio verde de la zona del balneario Thompson, generando daños en el lugar.

14 de Enero de 2026
Autos multados en la zona del Thompson
Autos multados en la zona del Thompson

La municipalidad de Paraná multó este martes a unos 15 automóviles que estaban estacionados en un espacio verde de la zona del balneario Thompson, generando daños en el lugar.

Multas a autos estacionados en un espacio verde de la zona del Thompson

Durante la tarde de este martes, personal de móviles y motorizados de la Municipalidad de Paraná realizó un operativo de control en la zona del balneario Thompson, donde se detectaron 15 vehículos estacionados sobre el espacio verde, generando daños en el lugar.

 

Ante esta situación, se procedió a labrar las actas correspondientes por infracción, en el marco de la normativa vigente que prohíbe la circulación y el estacionamiento en áreas parquizadas y de uso público.

 

Desde la comuna recordaron la importancia de respetar los espacios verdes, tanto para su conservación ambiental como para el disfrute de las familias que concurren al lugar, y remarcaron que continuarán los controles preventivos en la zona ribereña.

 

Finalmente, según indica diario Uno, no se registraron incidentes mayores durante el procedimiento.

 

Temas:

Multas Autos estacionados balneario Thompson Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso