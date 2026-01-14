Multaron más de 10 autos estacionados en un espacio verde de la zona del Thompson 

Multas a autos estacionados en un espacio verde de la zona del Thompson

Durante la tarde de este martes, personal de móviles y motorizados de la Municipalidad de Paraná realizó un operativo de control en la zona del balneario Thompson, donde se detectaron 15 vehículos estacionados sobre el espacio verde, generando daños en el lugar.

Ante esta situación, se procedió a labrar las actas correspondientes por infracción, en el marco de la normativa vigente que prohíbe la circulación y el estacionamiento en áreas parquizadas y de uso público.

Desde la comuna recordaron la importancia de respetar los espacios verdes, tanto para su conservación ambiental como para el disfrute de las familias que concurren al lugar, y remarcaron que continuarán los controles preventivos en la zona ribereña.

Finalmente, según indica diario Uno, no se registraron incidentes mayores durante el procedimiento.