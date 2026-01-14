Chocó con su camioneta a un auto: el test reveló que tenía 1,92 g/l de alcohol en sangre

Alcoholizado al volante. Un accidente de tránsito se registró cuando dos vehículos colisionaron en la intersección de la avenida 9 de Julio y calle Chaco, de Chajarí. Como resultado del siniestro, uno de los conductores fue trasladado al hospital y dio positivo en el control de alcoholemia. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 12, pasadas las 17 horas.

Choque entre auto y camioneta: uno de los conductores estaba alcoholizado

De acuerdo a la información oficial, el choque involucró a un automóvil Fiat Argo, que era conducido por una mujer de 83 años, y una camioneta Toyota Hilux, guiada por un hombre de 37. Al momento del impacto, el Fiat circulaba por calle Chaco en sentido sudeste a noroeste, mientras que la camioneta se desplazaba por la avenida en dirección noreste a sudoeste.

Choque entre auto y camioneta: uno de los conductores estaba alcoholizado

Tras la colisión, se hizo presente personal policial y servicios de emergencia, que asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito en la zona. El conductor de la camioneta fue trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar del hecho, se le practicó al hombre el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo con 1,92 gramos de alcohol en sangre. Ante esta situación, se procedió a la retención de la camioneta Toyota Hilux y se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Tránsito. En tanto, la conductora del Fiat Argo no presentó lesiones de consideración.

Más noticias