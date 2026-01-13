Allanamientos en Paraná por "el cuento del tío”: investigan una estafa de U$D 27.000 en Bovril

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
En el marco de una causa por estafa con “el cuento del tío” a una mujer de 88 años, hubo tres allanamientos en Paraná. Detuvieron al principal sospechoso y comisario confirmó a Elonce que el sujeto cuenta con antecedentes.

13 de Enero de 2026
Allanamientos en Paraná por "el cuento del tío"
Allanamientos en Paraná por "el cuento del tío" Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de una causa por estafa con “el cuento del tío” a una mujer de 88 años, hubo tres allanamientos en Paraná. Detuvieron al principal sospechoso y comisario confirmó a Elonce que el sujeto cuenta con antecedentes.

La Policía de Entre Ríos llevó adelante este martes tres allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, cuyo perjuicio económico rondaría los 27 mil dólares. El hecho tuvo como víctima a una mujer de 88 años, residente en la ciudad de Bovril, y es investigado por la Fiscalía de La Paz.

 

Los procedimientos fueron autorizados por el juez de Garantías de Paraná y estuvieron a cargo de la División Delitos Económicos, con colaboración de la Jefatura Departamental La Paz y distintas dependencias policiales. Uno de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en calle 25 de Junio al 900, en la capital entrerriana.

Allanamientos en Paran&aacute; por "el cuento del t&iacute;o" (foto Elonce)
Allanamientos en Paraná por "el cuento del tío" (foto Elonce)

Según informó el jefe de la División Investigaciones de la Departamental policial La Paz, Sergio Aguiar, el hecho ocurrió el 7 de enero alrededor de las 11.30, cuando la víctima recibió un llamado telefónico a su línea fija. Del otro lado, un hombre que se hizo pasar por un familiar le indicó que enviaría a un “amigo” para retirar dinero en moneda extranjera, bajo el pretexto de resguardarlo ante una supuesta situación inflacionaria.

 

Minutos después, un sujeto se presentó en el domicilio de la adulta mayor, retiró el dinero y se dio a la fuga en un vehículo. Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones de La Paz inició tareas de campo que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y otros indicios relevantes de interés para la causa.

Allanamientos en Paraná por "el cuento del tío" (foto Elonce)

Con el avance de la pesquisa, se solicitó la intervención de Delitos Económicos, a cargo de la comisario Eliana Galarza, lo que permitió reunir información clave y gestionar las órdenes judiciales ante la fiscalía de La Paz, a cargo de Paula Gareis.

 

Como resultado de los allanamientos, se logró individualizar a un presunto autor del hecho delictivo, quien será trasladado para su correcta identificación, examen médico y posterior derivación a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedará a disposición de la Fiscalía interviniente.

 

Aguiar confirmó a Elonce que el sospechoso "cuenta con antecedentes" por hechos delictivos de similares características.

Allanamientos por el “cuento del tío” en Paraná

Desde la fuerza indicaron que el dinero sustraído aún no fue confirmado oficialmente como recuperado, ya que la causa continúa bajo investigación. No obstante, destacaron el trabajo articulado entre las distintas áreas policiales, que permite avanzar en el esclarecimiento de un delito complejo y frecuente, especialmente contra personas mayores.

 

Finalmente, Aguiar reiteró las recomendaciones preventivas: no entregar dinero ante llamados telefónicos, desconfiar de supuestos enviados de bancos o familiares y consultar de inmediato con allegados o con la Policía ante cualquier situación sospechosa.

