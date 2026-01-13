 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Puerto Iguazú, Misiones

Frustraron un contrabando de mercadería valuado en más de $260 millones

13 de Enero de 2026
Operativo de PSA en Iguazú, Misiones
Operativo de PSA en Iguazú, Misiones Foto: PSA

Incautaron una gran cantidad de mercadería de contrabando valuada por más de 260 millones de pesos en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones; fue tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

 

Mediante controles vehiculares que la fuerza realiza en la zona, con colaboración del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), oficiales de la PSA interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga en general. Al requerir su documentación de respaldo, el conductor presentó comprobantes que analizados los mismos hacían presumir una presunta infracción a la ley 22.415 del Código Aduanero.

Operativo de PSA en Iguazú, Misiones (foto PSA)
Operativo de PSA en Iguazú, Misiones (foto PSA)

Con la autorización e intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, el vehículo de transporte fue trasladado para una exhaustiva inspección. Mediante un escáner, los efectivos lograron descubrir la presencia de bultos compatibles con neumáticos, artículos de bazar, calzado, indumentaria y electrónica en cantidades que, por su volumen, evidenciaban una clara finalidad comercial y la posible comisión del delito de contrabando.

Operativo de PSA en Iguazú, Misiones (foto PSA)
Operativo de PSA en Iguazú, Misiones (foto PSA)

En total se contabilizaron 210 encomiendas que en su interior transportaban mercadería compuesta por smarts Tv, artículos electrónicos, electrodomésticos variados, productos de blanquería, indumentaria, consolas y juguetes, entre otros, con un aforo de más de $ 265.000.000. Todo lo incautado, quedó a disposición del juzgado interviniente.

