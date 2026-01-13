Dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

El juez de Garantías en Feria, Julián Vergara, dispuso 45 días de arresto domiciliario preventivo para el chofer de una unidad del transporte urbano, imputado por homicidio imprudente tras la muerte de un pasajero de 77 años que cayó del colectivo cuando intentaba descender.

La medida alcanzó a Nicolás Hernández, de 40 años, conductor de la empresa San José, quien fue imputado a partir del requerimiento de la fiscal Paola Farinó. Según la acusación, el chofer no se habría cerciorado de que el pasajero hubiera descendido completamente antes de retomar la marcha del vehículo.

Durante la audiencia, el imputado no prestó declaración y fue asistido por la abogada Candela Cabrera, quien no se opuso a la imposición del arresto domiciliario. En paralelo, la Fiscalía aguarda los resultados de los estudios de sangre y orina practicados al conductor y continúa con la toma de testimonios para avanzar en la investigación.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se produjo el lunes en calle España, entre Pellegrini e Italia, cuando el colectivo de la línea G, interno 29, se detuvo en una parada señalizada para el descenso de pasajeros. El último en intentar bajar fue Ricardo Miguel Centurión, de 77 años, quien no logró descender completamente y cayó hacia el cordón sur de la calzada cuando la unidad retomó la marcha.

Murió el hombre que cayó al bajar de un colectivo (foto archivo Elonce)

A raíz de la caída, el hombre fue colisionado por el colectivo, sufriendo escoriaciones en el torso y un corte profundo en el codo derecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permaneció internado en estado grave y falleció horas después.

“El colectivo se encontraba realizando la parada correspondiente y descienden cuatro personas por la última puerta de la unidad. En esa situación, la última persona no llegó a completar el descenso”, había explicado a Elonce el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez.

Según indicaron testigos, el pasajero “apoyó parcialmente uno de sus pies sobre el cordón de la vereda, pero sin terminar de bajar completamente”, y en ese momento la unidad retomó la marcha. “En esa situación, el hombre cae sobre la cinta asfáltica y sufre golpes de gravedad”, precisó el funcionario policial.

Y agregó: "Podría tratarse de un hecho fortuito y accidental, pero para nuestra legislación se encuadra como un hecho culposo, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía”, sostuvo Pérez.

La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales y reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.