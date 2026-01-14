Difundieron imágenes de la pelea con cuchillos que terminó con cinco demoradas: video

La pelea con cuchillos en la calle en Paraná, tomó mayor relevancia en las últimas horas luego de que se difundieran imágenes del violento episodio ocurrido este martes al mediodía, en el que varias mujeres se enfrentaron con armas blancas, piedras y botellas, provocando daños en viviendas y la intervención de la Policía.

El hecho se registró alrededor de las 13.30 en la intersección de calles Montiel y Segundo Sombra, donde cinco mujeres —cuatro mayores de edad y una adolescente— protagonizaron una gresca de extrema violencia en plena vía pública. Las escenas, que comenzaron a circular posteriormente, permitieron dimensionar la gravedad del enfrentamiento, con corridas, piedrazos y ataques directos entre las involucradas.

Según se informó oficialmente, personal de la División 911 recibió múltiples llamados alertando sobre una pelea entre varias personas en la zona. Al arribar al lugar, efectivos de la Guardia Especial, junto con personal de la Comisaría Sexta, constataron que un grupo de mujeres se encontraba agrediéndose mutuamente, sin acatar las órdenes policiales.

De acuerdo al parte policial, las involucradas estaban “sumamente agresivas” e intentaban lesionarse entre sí utilizando cuchillos, piedras y botellas. Con esos mismos elementos también habrían causado daños en bienes de terceros, principalmente en viviendas cercanas, situación que quedó registrada en imágenes difundidas posteriormente.

Detenciones y secuestro de armas blancas

Ante la gravedad del episodio, los uniformados procedieron a la detención de cuatro mujeres de 19, 21, 26 y 42 años. En tanto, una adolescente de 17 años fue trasladada a la División Minoridad, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos cuchillos tipo daga, además de piedras y botellas, que habrían sido utilizadas durante la pelea. Todo el material quedó incorporado a la causa judicial como elementos probatorios.

Desde la fuerza indicaron que la intervención fue compleja debido al alto nivel de violencia y resistencia que presentaban las personas involucradas, lo que obligó a un rápido despliegue para evitar consecuencias más graves.

Un conflicto de vieja data

Siempre según la información oficial, el origen del enfrentamiento estaría vinculado a problemas previos entre las mujeres. El conflicto se habría iniciado dentro del centro de salud Carrillo y, tras una escalada de tensión, se trasladó a la vía pública, donde derivó en la pelea que quedó registrada en imágenes.

En comunicación con la Fiscalía en turno, la fiscal Huerto Felgueres dispuso la detención de las mujeres mayores por los delitos de lesiones, agresión en riña y daños. Por su parte, la fiscal de Menores, Dra. Torres, ordenó el traslado de la adolescente a Minoridad, de acuerdo a la normativa vigente.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar con precisión las responsabilidades penales de cada una de las involucradas, a partir de los testimonios, las imágenes difundidas y los elementos secuestrados.