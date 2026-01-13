Detuvieron a cuatro mujeres y una adolescente tras una pelea con cuchillos en la calle

Una gresca entre varias mujeres derivó en agresiones con armas blancas, daños a viviendas y la intervención policial. Hubo cuatro mayores detenidas y una menor trasladada a Minoridad.
Un violento episodio de agresión en riña y daños se registró este martes alrededor de las 13.30 en la intersección de calle Montiel y Segundo Sombra, en Paraná, donde cinco mujeres, entre ellas una menor de edad, protagonizaron una pelea que requirió la intervención policial y terminó con varias detenciones.
De acuerdo a la información, personal de la División 911 recibió llamados alertando sobre una gresca entre varias personas en la zona. Al arribar al lugar, efectivos de la Guardia Especial junto a personal de la comisaría sexta constataron que un grupo de mujeres se encontraba agrediéndose mutuamente en plena vía pública.
Según se informó, las involucradas se encontraban sumamente agresivas, intentando lesionarse entre sí utilizando cuchillos, piedras y botellas, elementos con los cuales además habrían provocado daños en propiedades de vecinos del sector.
Detenciones y secuestro de elementos
Ante la gravedad de la situación, el personal policial procedió a la detención de cuatro mujeres de 19, 21, 26 y 42 años. Asimismo, una adolescente de 17 años fue trasladada a la División Minoridad.
En comunicación con la Fiscalía en turno, la fiscal Huerto Felgueres dispuso la detención de las mujeres mayores, mientras que la fiscal de Menores, Dra. Torres, ordenó el traslado de la adolescente conforme a la normativa vigente.
Durante el procedimiento, se realizó el secuestro de dos cuchillos tipo daga, además de piedras y botellas, que habrían sido utilizadas durante la pelea.
Conflicto previo
De acuerdo a lo indicado en el parte policial, la agresión habría tenido su origen en problemas de vieja data entre las involucradas, y el conflicto se habría iniciado previamente dentro del centro de salud Carrillo, para luego trasladarse a la vía pública.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúa con la investigación para determinar responsabilidades penales por los delitos de lesiones, agresión en riña y daños.