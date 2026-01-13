Mujer de 82 años pidió auxilio por su hijo alterado y la Policía halló plantas de marihuana 

Una mujer de 82 años alertó a la Policía por una situación familiar y los agentes encontraron seis plantas de cannabis en la vivienda.
Dos intervenciones policiales se registraron en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Paraná, a partir de llamados de emergencia recibidos por la División 911. En uno de los casos incautaron plantas de marihuana.
El primer hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando la División 911 recibió un llamado alertando que una mujer pedía auxilio en una vivienda ubicada sobre calle Francisco Sayos. Ante la situación, personal de la Comisaría Sexta se dirigió al domicilio para constatar lo sucedido.
Al arribar, los efectivos dialogaron con una mujer de 82 años, quien manifestó que su hijo, de 53, se encontraba alterado y solicitó la presencia policial para que pudieran hablar con él y calmarlo. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron al hombre en el patio del inmueble.
Durante la intervención, el personal policial observó además la presencia de seis plantas de cannabis sativa. Ante este hallazgo, se informó de inmediato al fiscal interviniente, quien dispuso que se realizara la correcta identificación del hombre y se diera intervención a personal de Drogas Peligrosas para el secuestro de las plantas.
Intento de robo y detención
En otro procedimiento, ya durante la madrugada, personal de la Comisaría Decimoséptima tomó conocimiento, también a través del 911, de un intento de robo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tejeiro Martínez y Tucumán.
Según se indicó, dos hombres intentaban sustraer la manguera del aire acondicionado del domicilio. El propietario, al advertir la situación, comenzó a seguir a los sospechosos a bordo de su vehículo mientras daba aviso a la Policía.
Cuando los efectivos se dirigían al lugar por calle Patagonia, el damnificado se encontró con ellos y les informó que los presuntos autores habían escapado por calle Guatemala hacia Sarmiento, para luego dirigirse al barrio Pancho Ramírez.
Los agentes realizaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron localizar a los dos individuos en calle Sarmiento y cortada 896. Tras informar lo ocurrido al fiscal interviniente, se dispuso la detención de ambos, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.