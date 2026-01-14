Se incendió una vivienda en Paraná: investigan qué causó el fuego

REDACCIÓN ELONCE
Una casa fue consumida por las llamas durante la noche del martes en el barrio Bajada Grande de Paraná. La Policía investiga las circunstancias del hecho y no descarta que haya sido intencional.
Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la noche del martes en el barrio Bajada Grande de Paraná, donde una vivienda fue afectada por el fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, en inmediaciones de calle Croacia Sur y cortada 1.282, y es materia de investigación para determinar si el siniestro fue provocado de manera intencional.
Según se informó, por causas que aún se intentan establecer, las llamas se desataron y avanzaron rápidamente sobre una casa del sector. Ante la emergencia, acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que trabajaron intensamente para sofocar el fuego y asegurar la zona, logrando evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas linderas.
En relación al operativo, la jefa de la Comisaría Primera, Blanca Ramírez, explicó a Elonce que “a las 21:30 horas se recibió un llamado del 911 donde nos ponían en conocimiento de que estaban sofocando un incendio en Croacia Sur, a la altura de entre las cortadas 1.282 y 1.284”.
En ese sentido, precisó que “se hizo presente el móvil de la jurisdicción junto a bomberos voluntarios y zapadores, y tomamos conocimiento de que lo que se estaba incendiando era una tapera”. Ramírez aclaró que se trataba de una vivienda sin ocupantes ni conexión eléctrica, por lo que no se registraron personas lesionadas.
“Era una casa sin habitantes, así que no se corrió peligro de nada y fue sofocado inmediatamente. Parece que había colchones y quedó todo bajo mucha agua para que esto no reincidiera”, añadió la funcionaria policial.
En ese contexto, y siempre de manera presuntiva, trascendió la hipótesis de que el incendio habría sido provocado de forma intencional por vecinos, versión que es analizada por los investigadores. La información fue consignada por Reporte100.7 y forma parte de las líneas de investigación en curso.