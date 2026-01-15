Intensifican controles de tránsito y labran multas por infracciones en Paraná

Intensifican controles y labran multas por infracciones en Paraná

La Municipalidad de Paraná llevó adelante, durante la tarde de este miércoles, un operativo de reordenamiento urbano y control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue coordinado por la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano y contó con la participación de móviles, personal motorizado y grúas, que realizaron recorridas preventivas en zonas estratégicas.

El subsecretario del área, Jonathan Javier Rodríguez Mari, precisó que durante los controles se labraron actas por diversas infracciones a la normativa vigente.

Foto: Somos La Ciudad

Entre las faltas detectadas se encontraron estacionamientos en doble fila, obstrucción de garajes, estacionamiento por acera izquierda, vehículos sobre veredas y la incorrecta colocación de la chapa patente.

Desde el municipio indicaron que estos operativos se desarrollan de manera permanente y forman parte de una política de control destinada a garantizar una circulación más ordenada y segura, tanto para conductores como para peatones.

Foto: Somos La Ciudad

Multas en la zona del Thompson

Vale recordar que en el marco de estos controles, durante la tarde del martes en la zona del balneario Thompson, inspectores detectaron un total de 15 vehículos estacionados sobre el espacio verde.

De acuerdo a lo informado, esa situación provocó daños en el lugar, por lo que se procedió a labrar las actas correspondientes por infracción, en cumplimiento de la normativa que prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos en áreas parquizadas y de uso público.

Desde la comuna remarcaron que estas conductas afectan la conservación ambiental y el uso recreativo de los espacios públicos, especialmente en sectores muy concurridos por familias y visitantes.