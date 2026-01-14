Exceso de velocidad y sobrepasos indebidos, las infracciones más comunes de argentinos en rutas de Brasil

La Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil lanzó una fuerte advertencia a los turistas argentinos que se trasladan hacia el sur del país vecino durante el inicio de la temporada de verano, tras registrarse 20 accidentes graves en las primeras semanas. Las autoridades señalaron que las infracciones más frecuentes detectadas en controles viales fueron el sobrepaso en línea amarilla y el exceso de velocidad.

Frontera con Brasil

Según se informó, la alerta se enmarcó en el programa “Bienvenidos”, mediante el cual la PRF reforzó los operativos de control y prevención en corredores estratégicos utilizados por turistas extranjeros. En ese contexto, los efectivos remarcaron que los conductores argentinos reincidieron en maniobras consideradas de alto riesgo para la seguridad vial.

Desde la fuerza brasileña indicaron que los controles se intensificaron en rutas nacionales de alto tránsito turístico, donde se incrementó la fiscalización de documentación, velocidad y condiciones de circulación. Asimismo, advirtieron que las multas impagas pueden derivar en la incautación del vehículo durante los operativos de rutina realizados en la carretera.

Frontera con Brasil

En el marco del Operativo Verano 2025-2026, la PRF puso especial atención en la prevención de la "fatiga al volante”, un factor que representó el 23% de los siniestros protagonizados por conductores extranjeros durante la temporada anterior. Las estadísticas oficiales señalaron que este tipo de accidentes se concentra especialmente en tramos extensos y monótonos de ruta.

Las autoridades recordaron que es obligatorio circular con luces bajas encendidas durante el día, contar con el seguro internacional conocido como Tarjeta Verde y llevar las chapas patentes en perfecto estado de legibilidad. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede generar sanciones económicas y demoras en el viaje.

En cuanto a la conducción bajo los efectos del alcohol, la PRF subrayó que rige la tolerancia cero en todo el territorio brasileño. También alertaron sobre los riesgos adicionales que presentan los tramos en obra y el cruce de animales silvestres en zonas de reserva, donde solicitaron extremar la precaución para evitar desenlaces fatales, publicó el sitio Corrientes Hoy.

Vacaciones en Brasil

Pese al despliegue de seguridad, datos oficiales de Migraciones de Brasil reflejaron una caída del 31% en el ingreso de argentinos por uno de los principales pasos fronterizos durante la primera semana de enero, en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, se estimó que alrededor de 1.500.000 argentinos visitarán el sur brasileño este verano.