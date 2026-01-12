Registra una baja el ingreso de argentinos a Brasil por Paso de los Libres

El ingreso de turistas argentinos a Brasil a través del paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana, registró una baja en el inicio de la temporada de verano 2026, según datos oficiales de la Policía Federal brasileña.

El descenso se verificó en uno de los principales cruces terrestres entre ambos países, donde los movimientos migratorios fueron sensiblemente menores en comparación con el arranque de la temporada pasada.

De acuerdo a la información relevada, entre el 15 y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron cerca de 50.000 movimientos migratorios de extranjeros. En el mismo período de 2024, los registros habían superado los 62.000 cruces, lo que implicó una caída estimada de entre el 20% y el 30%.

Desde la fuerza federal indicaron que la disminución del tránsito fue más notoria en los últimos días de diciembre, un momento que históricamente concentra un alto flujo turístico debido al comienzo de las vacaciones de verano y a los viajes hacia el sur de Brasil.

El Puente Internacional que conecta ambos países suele registrar picos de circulación en esa etapa del año, especialmente por el traslado de familias argentinas que eligen las playas brasileñas como destino. Sin embargo, en esta temporada el movimiento resultó inferior al observado en el verano anterior.

Pese a la baja interanual, las cifras actuales se ubicaron por encima de las registradas en 2023, cuando en el mismo lapso se habían contabilizado alrededor de 40.000 ingresos. Este dato permitió dimensionar que, si bien el flujo turístico fue menor al del verano 2025, el cruce de argentinos hacia Brasil continuó dentro de parámetros considerados normales.

Las autoridades señalaron que el comportamiento del tránsito fronterizo seguirá siendo monitoreado a lo largo de enero, mes que suele concentrar el mayor volumen de viajes por vacaciones, para evaluar si la tendencia a la baja se mantiene o si se registra un repunte en las próximas semanas.