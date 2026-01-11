Pagos con Pix en Brasil: cómo es el sistema y el tipo de cambio en cada billetera virtual

Pagos con Pix en Brasil: tipos de cambio y ahorro. Los beneficios de los pagos con Pix en Brasil para argentinos se consolidaron como uno de los principales motivos por los cuales este sistema se transformó en el método de pago más utilizado durante la temporada de verano 2026, desplazando al efectivo y a las tarjetas tradicionales por su facilidad de uso, menores costos y amplia aceptación en todo el país vecino.

En las playas de Río de Janeiro, en la Florianópolis joven y “gasolera”, o en la cada vez más elegida Itamambuca, cerca de San Pablo, el uso de Pix dejó de ser una novedad para convertirse en una regla no escrita del turismo argentino. Nadie discute su conveniencia: pagar con el celular, escaneando un código QR, se volvió tan natural como comprar una bebida en la playa o hacer las compras en el supermercado.

El fenómeno no surgió de la nada. Durante el verano pasado, las restricciones cambiarias en Argentina y un dólar relativamente bajo impulsaron un éxodo turístico hacia Brasil, atraído por precios competitivos. Ese movimiento masivo instaló el “boca en boca” sobre Pix, que pasó rápidamente de recomendación a mandato implícito para quienes planeaban viajar.

Qué es Pix y por qué marca la diferencia

Pix es un sistema de transferencias instantáneas creado en 2020 por el Banco Central de Brasil. Funciona de manera directa, sin intermediarios, sin tarjetas bancarias y sin costos adicionales. Permite enviar y recibir dinero en segundos, los siete días de la semana, las 24 horas.

El pago se realiza escaneando un código QR o ingresando la llamada “llave Pix” del destinatario, que puede ser un número de teléfono, un correo electrónico o una clave específica. La experiencia es similar a una transferencia local, pero más rápida y completamente gratuita, lo que explica su adopción masiva tanto por grandes comercios como por vendedores ambulantes.

Para los argentinos, el gran diferencial está en la conversión cambiaria. La mayoría de las billeteras virtuales permite pagar con fondos en pesos, aplicando una cotización cercana al dólar MEP o al dólar cripto, sin necesidad de comprar dólares previamente ni afrontar percepciones impositivas.

Todos los gastos, en un solo sistema

El alcance de Pix es total. Los turistas argentinos lo usan para pagar el alojamiento —incluso cuando se abona por anticipado—, las comidas, las bebidas, el supermercado, la farmacia, las excursiones y hasta el “queijo quente” o la caipirinha en la playa. Incluso el vendedor ambulante más distraído suele tener un QR impreso o en el celular.

Esta universalidad eliminó la necesidad de manejar efectivo o depender exclusivamente de tarjetas de crédito, que implican recargos y demoras en el resumen. La inmediatez y la transparencia del sistema explican por qué hoy resulta impensado viajar a Brasil sin Pix habilitado.

Dos caminos distintos

Como ocurrió en el verano anterior, los argentinos pueden pagar con Pix desde cuentas en pesos si utilizan billeteras virtuales y fintech como Mercado Pago, Ualá, Belo, Cocos, Personal Pay o similares. En el caso de los bancos tradicionales, la operatoria es diferente.

Por normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades bancarias no pueden ofrecer pagos Pix desde cuentas en pesos. Por eso, sus clientes deben hacerlo desde cajas de ahorro en dólares, utilizando divisas previamente depositadas que se convierten de manera instantánea a reales.

Esa diferencia explica por qué las fintech lideraron la adopción entre los viajeros jóvenes, que en muchos casos no cuentan con cuentas en dólares ni experiencia previa en operatorias cambiarias complejas.

El tipo de cambio de las billeteras virtuales

Uno de los principales beneficios de Pix para los argentinos es el tipo de cambio aplicado por cada billetera. Según los valores vigentes durante la temporada, la relación peso-real que ofrecen las apps es la siguiente:

DollarAPP: R$ 1 = $285,09

Cocos: R$ 1 = $284,99

Global66: R$ 1 = $284,15

Satoshi Tango: R$ 1 = $285,79

Mercado Pago: R$ 1 = $289,39

Astropay: R$ 1 = $286,69

Wayni: R$ 1 = $284,15

Ripio: R$ 1 = $289,84

Decrypto: R$ 1 = $291,72

Prex: R$ 1 = $291,96

Ualá: R$ 1 = $291,93

Lemon: R$ 1 = $292,53

Plus: R$ 1 = $292,15

Fiwind: R$ 1 = $293,11

Caipi: R$ 1 = $295,29

Belo: R$ 1 = $294,99

P2P.Me: R$ 1 = $292,45

Según el sitio especializado Comparapix, las fintech se mueven hoy en un rango de entre 284 y 294 pesos por real, una relación claramente más conveniente que la del dólar tarjeta.

Modo y la expansión bancaria de Pix

En este escenario, los bancos comenzaron a acelerar su incorporación al sistema. “Estamos habilitando a todos los bancos del ecosistema Modo para lanzar pagos Pix con débito en la cuenta de dólares de sus clientes”, explicó Rafael Soto, presidente de Modo, en diálogo con Infobae.

La aplicación, utilizada por la mayoría de los bancos públicos y privados del país —con excepción del Banco Provincia—, ya sumó a Galicia, Macro, Ciudad y Credicoop. Supervielle se incorporará en las próximas horas, según adelantaron desde el sector.

Soto destacó que los bancos aplican el dólar oficial, que actualmente se encuentra por debajo del MEP utilizado por muchas fintech. “Por eso es muy atractivo comprar dólares al precio oficial, dejarlos en la caja de ahorro y direccionar ahí los pagos con Pix. Se consigue un mejor tipo de cambio, aunque requiere una operatoria previa”, explicó.

Cómo evitar el recargo del dólar tarjeta

Para el viajero frecuente, pagar con dólares propios no resulta complejo. Muchos usuarios ya cuentan con divisas en cuenta para cancelar los gastos con tarjeta antes del vencimiento del resumen y evitar el recargo del 30% del dólar tarjeta, que ronda los $1.930.

Sin embargo, esta lógica no siempre aplica a los jóvenes que viajaron masivamente a destinos como Canasvieiras o Praia do Rosa. Para ese segmento, Pix a través de billeteras virtuales se transformó en la alternativa más simple, directa y económica.

Según Comparapix, pagar con tarjeta de crédito en pesos es la peor opción: el tipo de cambio equivale a casi $379 por real. En cambio, pagar con tarjeta y cancelar el resumen en dólares antes del vencimiento arroja una relación de unos $276 por real, la mejor alternativa, aunque exige planificación y disponibilidad de divisas.

Boom de uso y datos oficiales

Pix “es cosa seria”. Más del 60% de los argentinos que viajan a Brasil lo utilizan para pagar, superando al efectivo (49%) y a las tarjetas (45,7%). El 80,6% de los usuarios lo emplea para al menos la mitad de sus consumos y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todo el viaje, según un informe reciente de kamiPay.

El crecimiento acompaña el boom turístico. En 2024 hubo 3,6 millones de viajes desde Argentina hacia Brasil, mientras que entre enero y octubre de 2025 se registraron 4,84 millones. Solo en la temporada de verano, el aumento fue del 92%.

Atención con las estafas

El uso masivo también trajo riesgos. Uno de los más comunes es el llamado “golpe da maquininha”, una estafa frecuente en zonas turísticas. Consiste en cobrar un monto mayor al real aprovechando una distracción del turista al momento de confirmar el pago.

Una compra de cinco reales puede transformarse en 50, 500 o más si el usuario no verifica el importe en pantalla. La recomendación es clara: mirar siempre el monto antes de aceptar y no apurarse.

Los estafadores no distinguen entre bancos y fintech. El descuido impacta de la misma manera en cualquier plataforma.

Un aliado clave para viajar

Por facilidad, ahorro y transparencia, Pix se convirtió en el gran aliado de los argentinos que viajan a Brasil. Todo indica que su protagonismo seguirá creciendo y que, para miles de turistas, ya no hay vacaciones posibles sin un QR a mano y la billetera virtual cargada.