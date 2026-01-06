Se registraron los primeros ataques de palometas de la temporada: por qué muerden y cómo prevenirlos

REDACCIÓN ELONCE
Se registraron ataques de palometas en la Laguna Setúbal de Santa Fe, durante jornadas de intenso calor. También hubo personas heridas al ingresar al agua del río Paraná, en la ciudad misionera de Candelaria. Advierten del riesgo de ingresar en zonas no habilitadas y piden extremar cuidados.
Los primeros ataques de palometas de la temporada se registraron en distintos puntos del litoral argentino durante jornadas de intenso calor, lo que volvió a encender la alarma sobre los riesgos de ingresar al agua en zonas no habilitadas. Los episodios ocurrieron tanto en la Laguna Setúbal, en Santa Fe, como en sectores del río Paraná, donde varias personas resultaron heridas al ser mordidas por estos peces.
Uno de los casos que generó mayor preocupación fue denunciado por una madre, quien relató que su hija de 14 años fue mordida por una palometa mientras se bañaba en la playa El Puma, en la ciudad misionera de Candelaria. El episodio reabrió el debate sobre la falta de habilitación de algunos balnearios informales y la ausencia de guardavidas, en un contexto marcado por las altas temperaturas y la gran afluencia de personas a la costa.
Según se informó, la adolescente sufrió una lesión en uno de sus pies al ingresar al agua en un sector sin control oficial. Tras el ataque, debió recibir atención médica, aunque se encontraba fuera de peligro. El hecho motivó nuevas advertencias de las autoridades provinciales sobre la necesidad de extremar cuidados y respetar las zonas autorizadas para el baño.
Advierten sobre el peligro de ingresar en zonas no habilitadas
El director de Seguridad Acuática de la provincia, Franco Bacigalupi, explicó que el principal factor de riesgo se encuentra en el ingreso al agua en sectores que no cuentan con habilitación oficial. “Que haya arena, sombrillas o incluso un mangrullo no quiere decir que una playa esté habilitada. Es el municipio el que decide la habilitación”, subrayó el funcionario a Primera Edición.
Bacigalupi insistió en que, en las zonas no habilitadas, no existe control ni asistencia ante emergencias, lo que incrementa considerablemente el peligro para los bañistas. Además, remarcó que los ataques de palometas suelen darse en determinados momentos del día, principalmente al mediodía y durante la tarde, cuando la temperatura del agua es más elevada y la actividad de estos peces aumenta.
En ese sentido, recordó que muchas personas subestiman los riesgos naturales del río y la laguna. “Nos estamos metiendo en su hábitat y tenemos que asumir esos cuidados”, afirmó, al tiempo que pidió prestar atención a las recomendaciones de los guardavidas y autoridades locales.
Por qué muerden las palometas y cuándo son más agresivas
Respecto al comportamiento de estos peces, Bacigalupi explicó que las palometas no atacan a las personas por alimentación, sino por defensa. Según detalló, durante períodos de calor intenso y alta actividad humana en el agua, los peces se excitan ante el movimiento y el ruido, y reaccionan de manera defensiva.
Una situación particular se da con la presencia de rayas, que también suelen aparecer en sectores donde hay restos de comida arrojados por la gente. Para ahuyentar rayas, se recomienda arrastrar los pies y generar vibración en el agua, pero ese mismo movimiento puede atraer a las palometas, lo que representa una contradicción frecuente en las medidas preventivas.
Por este motivo, las autoridades recomendaron evitar el ingreso al agua en zonas donde se detecte fauna acuática activa y, especialmente, en sectores con vegetación o aguas muy calmas.
Ataques de palometas en la Laguna Setúbal
Con la llegada de las altas temperaturas, también se registraron ataques de palometas en la Laguna Setúbal, tanto en la Costanera Este como en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe. Ante esta situación, el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, Pablo Scarabotti, brindó precisiones sobre las causas del fenómeno y los riesgos reales para la población.
El especialista explicó que las palometas son peces nativos del río Paraná y se encuentran presentes durante todo el año. En la región existen al menos tres especies distintas, que durante el verano modifican su comportamiento debido al aumento sostenido de la temperatura del agua.
“Cuando se sostienen temperaturas muy altas durante varios días, no solo sube la temperatura ambiente, sino también la del agua, y eso genera un aumento de la agresividad”, explicó Scarabotti a Aire.
Qué tipo de heridas provocan las palometas
Las palometas son peces carnívoros que se alimentan de peces pequeños, restos de animales acuáticos y, en algunos casos, actúan como carroñeros. Poseen dientes triangulares muy afilados y una mordida corta, similar a la de un alicate, lo que provoca heridas conocidas como tipo “sacabocado”.
Según el investigador, la mayoría de las lesiones suelen ser superficiales, aunque en niños pueden resultar más graves debido al tamaño de las extremidades. Menos del 5% de los casos registrados derivaron en amputaciones de falanges, generalmente en dedos pequeños del pie, ya que los ataques ocurren cuando las personas se encuentran en aguas poco profundas.
Scarabotti llevó tranquilidad al señalar que los ataques suelen ser individuales y no se repiten. “No existen reportes de ataques masivos como los que muestra el cine. Generalmente, es una sola mordida y no se repite”, aclaró en diálogo con Aire.
Factores que aumentan el riesgo de ataques
El investigador detalló que existen varios factores que incrementan la probabilidad de ataques de palometas. Entre los principales, enumeró las altas temperaturas sostenidas, especialmente a partir de los primeros días de enero, y la bajante del río, que concentra a los peces en un menor volumen de agua.
También señaló que el riesgo es mayor en aguas calmas, como las de las lagunas, en comparación con sectores de río con corriente. Otro elemento clave es la presencia de vegetación, como camalotes y canutillos, que funcionan como zonas de reproducción y refugio para estos peces.
Durante el período reproductivo, explicó Scarabotti, los machos defienden los nidos y a los juveniles, lo que explica que muchos ataques no estén relacionados con la alimentación, sino con la defensa del territorio.
Tamaño, comportamiento y depredadores naturales
Muchos de los ataques registrados fueron protagonizados por ejemplares juveniles de menos de 10 centímetros, que ya poseen dientes afilados capaces de provocar heridas. Las especies más grandes pueden alcanzar hasta 25 centímetros de largo y superar el kilo de peso, aunque el tamaño no siempre se relaciona directamente con la agresividad.
En cuanto a los depredadores naturales, el especialista indicó que peces grandes como el dorado, el surubí y el patí cumplen un rol clave en el control de la población de palometas. El yacaré, en cambio, no tiene una incidencia significativa en este equilibrio natural.
Recomendaciones clave para prevenir ataques de palometas
Ante los primeros ataques de palometas de la temporada, los especialistas insistieron en respetar las indicaciones de los guardavidas y evitar el ingreso al agua cuando está prohibido. Entre las principales medidas preventivas, recomendaron no bañarse en zonas con abundante vegetación y evitar las aguas muy calmas durante períodos de calor extremo.
También aconsejaron informar de inmediato a los guardavidas ante cualquier ataque para que se adopten medidas preventivas, no ingresar al agua con heridas sangrantes ni con restos de pescado en el cuerpo y evitar el chapoteo excesivo, que podría atraer a los peces.