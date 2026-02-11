 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Recorrieron viviendas que se construyen en General Ramírez

11 de Febrero de 2026
Viviendas en General Ramírez.
Viviendas en General Ramírez. Foto: (GPER).

El vicepresidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Pablo Omarini, visitó la localidad a fin de verificar el grado de avance de las 10 soluciones habitacionales destinadas a trabajadores municipales, que se ejecutan con financiamiento del programa provincial ahora Tu Hogar.

 

El funcionario del ente provincial exploró el lugar junto a la intendenta Flavia Pamberger, el senador provincial Gustavo Vergara y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcos Romero.

Al término de la visita al grupo habitacional que lleva adelante la firma Acic Mocoiein SA, Omarini destacó: "La construcción de viviendas es una de las obras públicas más significativas, ya que fomenta el arraigo en las comunidades entrerrianas y dignifica a las familias, ofreciéndoles un lugar para vivir con calidad".

 

Asimismo, indicó que "tenemos un gran desafío para que este esfuerzo que lleva adelante el gobierno de Rogelio Frigerio, con políticas activas, se vea reflejado en la gente", y resaltó que "la tarea se desarrolla en forma conjunta con los municipios, para brindar respuestas integrales a sus habitantes".

