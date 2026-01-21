El entrerriano Ignacio Sartori brilló en escenarios nacionales: “Cosquín te mueve entero”

REDACCIÓN ELONCE
El músico entrerriano "Igna" Sartori, oriundo de Larroque, tuvo destacadas presentaciones en el Festival Nacional de Malambo de Laborde y en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde obtuvo sobresalientes calificaciones del jurado y reafirmó su crecimiento artístico.
El joven músico entrerriano "Igna" Sartori continúa afianzando su camino dentro del folklore argentino, con actuaciones que lo posicionan entre las figuras emergentes del género. Representando a la localidad de Larroque, a Gualeguaychú y a toda la provincia, el artista fue parte del Festival Nacional de Malambo de Laborde y del prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde recibió calificaciones de 9 y 9,5 en los tres ítems evaluados por el jurado, un reconocimiento que refleja su calidad interpretativa y su compromiso con la música popular.
Su paso por ambos escenarios dejó huella no solo por los puntajes obtenidos, sino también por la experiencia humana y artística que implicó compartir con músicos de todo el país. Al recordar ese recorrido, el propio Sartori expresó: “ Fue una experiencia hermosa. Compartimos con toda la delegación en Laborde y, junto a mi guitarrista, también en Cosquín. Pudimos conocer a un montón de artistas que llevan lo suyo a todos los rincones del país”.
El reconocimiento en instancias decisivas como la final del Pre Cosquín fue otro de los hitos del año para el artista. Sobre la devolución recibida, señaló: “Gracias a Dios, todo fue muy positivo. Es un balance que habla un poco de toda la trayectoria que hemos hecho a lo largo del año junto con mi grupo y con las personas que me brindan la posibilidad de seguir creciendo”.
Identidad musical y trabajo colectivo
Consultado sobre su propuesta artística, Sartori explicó con claridad el camino que eligió dentro del folklore: “Hago música del litoral, un poco de chamamé y un poco de rasguidos dobles. Siempre intentando llevarlo a algo nuevo, fusionar y seguir abriendo nuevas fronteras”. Esa búsqueda constante de identidad se apoya en un trabajo sostenido y colectivo.
Las valoraciones del jurado significaron una gran emoción para todo el equipo que lo acompaña. Así lo manifestó el músico: “Nos emociona porque es el fruto del trabajo que venimos haciendo durante todo el año y no exclusivamente para el certamen, sino para poder llevar con responsabilidad nuestra música a cada lugar al que vayamos”.
En ese camino, destacó especialmente a su guitarrista: “Alejo Escobar, quien me acompañó ahora”. Juntos continúan sumando escenarios y experiencias que fortalecen el proyecto artístico.
Nuevos escenarios y sueños cumplidos
Tras su paso por los festivales nacionales, la agenda de presentaciones continúa. “El 12 de febrero, llegamos a la Fiesta de la Artesanía. Vamos a estar allí compartiendo con todo el grupo en la noche de inauguración del festival”, adelantó.
Finalmente, Sartori resumió lo vivido con una frase que refleja la magnitud del momento: “Estar ahí ya es un montón. Ese escenario de Cosquín te mueve entero”. Con sueños cumplidos y nuevos desafíos por delante, Sartori sigue construyendo, paso a paso, un camino sólido dentro de la música popular argentina.