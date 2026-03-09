Tragedia vial en Ruta 39: hoy se conocerá el adelanto de sentencia para Ruiz Orrico

El veredicto del juicio contra Juan Ruiz Orrico por homicidio culposo agravado será anunciado hoy a las 8.30 por el juez Darío Crespo. La decisión se dará a conocer en el marco del juicio oral y público que se desarrolla en Concepción del Uruguay.

La causa investiga el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39 y que provocó la muerte de cuatro trabajadores de un frigorífico de Pronunciamiento.

El pedido de la Fiscalía

Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal Eduardo Santos solicitó una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado. Además, pidió que se disponga una inhabilitación por diez años para conducir vehículos.

El representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó que, en caso de dictarse sentencia condenatoria, se ordene la inmediata detención del imputado.

El pedido de la Fiscalía fue considerado menor al solicitado por los abogados de las familias de las víctimas.

El reclamo de la querella

Los representantes legales de las familias pidieron una pena mayor. El querellante Mario Arcusin solicitó que Ruiz Orrico sea condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Ese planteo fue acompañado por el abogado Leandro Rosatti, quien representa a la familia de Axel Rossi, una de las víctimas del siniestro.

El juicio se desarrolla en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, presidido por el vocal Darío Crespo.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre las localidades de Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Según la investigación judicial, alrededor de las 4.30, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial.

De acuerdo con los peritajes incorporados a la causa, el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre y circulaba a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores del frigorífico Fadel.

Las víctimas

Como consecuencia del violento choque fallecieron Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años.

El caso generó fuerte repercusión pública y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado.

Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.