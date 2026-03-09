Hallaron atropellado y muerto a un Aguará Guazú en ruta nacional en Corrientes

Un ejemplar de Aguará Guazú fue hallado en la Ruta Nacional N°118, cerca del acceso a la localidad correntina de San Miguel, aparentemente tras ser atropellado por un vehículo que circulaba en la zona y huyó del lugar.
Un ejemplar de Aguará Guazú fue hallado sin vida cerca del mediodía de este lunes 9 de marzo, en proximidades al acceso a la localidad correntina de San Miguel.
El hallazgo se produjo a la vera de la ruta nacional N°118, en una zona conocida como Colonia Caimán y se cree, que pudo haber sido atropellado por un automóvil, que huyó del lugar, publicó CorrientesHoy.
Considerado en peligro de extinción y protegido por leyes nacionales, el Aguará es uno de los cánidos más grandes de Sudamérica cuya preservación está en peligro y su hábitat se reduce.
Las autoridades policiales hacen un llamado a la comunidad, sobre todo a automovilistas y transportistas que circulan por rutas provinciales o nacionales de Corrientes, que extremen medidas de atención al conducir, por la gran cantidad de vida silvestre que se encuentra a la vera de los caminos. Sobre todo, en zonas cercanas a los humedales de los Esteros del Iberá.
Con los restos del vehículo hallados en la zona por la policía de Corrientes, se intenta dilucidar: marca y modelo del rodado que participó del siniestro y huyó.