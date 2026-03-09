 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Cerca de la localidad de San Miguel

Hallaron atropellado y muerto a un Aguará Guazú en ruta nacional en Corrientes

Un ejemplar de Aguará Guazú fue hallado en la Ruta Nacional N°118, cerca del acceso a la localidad correntina de San Miguel, aparentemente tras ser atropellado por un vehículo que circulaba en la zona y huyó del lugar.

9 de Marzo de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

Un ejemplar de Aguará Guazú fue hallado en la Ruta Nacional N°118, cerca del acceso a la localidad correntina de San Miguel, aparentemente tras ser atropellado por un vehículo que circulaba en la zona y huyó del lugar.

Un ejemplar de Aguará Guazú fue hallado sin vida cerca del mediodía de este lunes 9 de marzo, en proximidades al acceso a la localidad correntina de San Miguel.

El hallazgo se produjo a la vera de la ruta nacional N°118, en una zona conocida como Colonia Caimán y se cree, que pudo haber sido atropellado por un automóvil, que huyó del lugar, publicó CorrientesHoy.

Considerado en peligro de extinción y protegido por leyes nacionales, el Aguará es uno de los cánidos más grandes de Sudamérica cuya preservación está en peligro y su hábitat se reduce.

Las autoridades policiales hacen un llamado a la comunidad, sobre todo a automovilistas y transportistas que circulan por rutas provinciales o nacionales de Corrientes, que extremen medidas de atención al conducir, por la gran cantidad de vida silvestre que se encuentra a la vera de los caminos. Sobre todo, en zonas cercanas a los humedales de los Esteros del Iberá.

Con los restos del vehículo hallados en la zona por la policía de Corrientes, se intenta dilucidar: marca y modelo del rodado que participó del siniestro y huyó.

Temas:

aguará guazú Corrientes ruta nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso