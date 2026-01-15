Habrá una nueva caravana en defensa del Río Uruguay en Colón

Este domingo habrá una nueva caravana náutica en Colón, en defensa del Río Uruguay y en rechazo al proyecto de instalación de la planta industrial de HIF Global por el impacto ambiental, territorial y social que representa para toda la región.

Con embarcaciones a remo, la comunidad se concentrará en Espigón Norte con la participación de Aero Club Colón y la Escuela Municipal de Canotaje a partir de las 18. La propuesta busca sumar participación ciudadana y visibilizar el compromiso colectivo con el cuidado del ambiente.

Movilización y reclamo

Esta nueva manifestación se suma a los anteriores reclamos realizados por vecinos de Colón y la zona. En la última protesta, los manifestantes dieron lectura a un comunicado dirigido “al presidente de la Nación Argentina Javier Milei, y por su intermedio al Canciller Pablo Quirno y a los legisladores nacionales de todas las representaciones políticas”.

En el documento se recordó que “en noviembre se llevó a cabo una reunión en Montevideo, con la presencia del canciller argentino Pablo Quirno y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, además del gobernador Rogelio Frigerio, y el intendente de Colón, José Luis Walser”, instancia en la que se había señalado la apertura de canales de diálogo para evitar un conflicto binacional.

En el comunicado también se hizo referencia a declaraciones del canciller argentino tras aquella reunión. “Luego de esa reunión, el canciller Quirno expresó que ‘Argentina no se opondrá nunca a las inversiones’”, recordaron.

A continuación, remarcaron que el Estado argentino tiene la responsabilidad de proteger las actividades productivas y turísticas que desde hace décadas sostienen a la región. “Le recordamos al canciller que su deber es velar por las inversiones que hace más de 50 años sostienen el modo de vida, no solo de la ciudad de Colón, sino de la región Tierra de Palmares, y de toda la ribera del Río Uruguay”, expresaron.

Finalmente, advirtieron que la instalación de una planta de combustibles sintéticos “pone en jaque el ambiente, el territorio y la salud, no solo de los habitantes sino de todo el ecosistema”, reafirmando la continuidad de las acciones de protesta mientras no se revierta el proyecto.