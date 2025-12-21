 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Municipalidad de Colón repudia Memorándum de Entendimiento entre Uruguay y HIF Global

La comunidad se encuentra en alerta ante el avance del proyecto que busca instalar una refinería de combustibles sintéticos en la costa uruguaya frente a las playas colonenses, sobre el río Uruguay.

21 de Diciembre de 2025
Así sería la planta que se construiría en cercanías del río Uruguay.
Así sería la planta que se construiría en cercanías del río Uruguay.

La Municipalidad de Colón expresa su enérgico repudio a la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Uruguay y la empresa HIF Global, considerando que constituye un grave incumplimiento de la palabra empeñada y una violación a los canales diplomáticos y de diálogo construidos entre ambos países por el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en la costa uruguaya de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las playas colonenses.

 

 

Esta decisión unilateral, tomada sin la participación de las comunidades ribereñas, afecta de manera directa al Río Uruguay como sustento de vida y desconoce compromisos asumidos en instancias oficiales previas. La Municipalidad de Colón considera que esta acción es un atropello a los derechos de los pueblos a decidir sobre su territorio y su futuro.

 

"La Municipalidad de Colón acompaña a su comunidad y no va a detenerse hasta que la opinión de Colón sea tenida en cuenta y se respete el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y su futuro", expresa la Municipalidad en un comunicado oficial.

 

La Municipalidad de Colón solicita a las autoridades nacionales y provinciales que se pronuncien al respecto y que se tomen medidas para defender los intereses de la comunidad y el medio ambiente.

 

El comunicado completo. Foto: Municipalidad de Col&oacute;n.
El comunicado completo.

 

Detalles del Memorándum de Entendimiento:

 

- Firma entre el Gobierno de Uruguay y la empresa HIF

- Construcción de canales en el Río Uruguay

- Exclusión de las comunidades ribereñas en la toma de decisiones

- Afectación directa al Río Uruguay como sustento de vida

- Desconocimiento de compromisos asumidos en instancias oficiales previas

Temas:

Planta de hidrógeno verde
