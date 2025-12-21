La Municipalidad de Colón repudia Memorándum de Entendimiento entre Uruguay y HIF Global

Así sería la planta que se construiría en cercanías del río Uruguay.

La Municipalidad de Colón expresa su enérgico repudio a la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Uruguay y la empresa HIF Global, considerando que constituye un grave incumplimiento de la palabra empeñada y una violación a los canales diplomáticos y de diálogo construidos entre ambos países por el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en la costa uruguaya de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las playas colonenses.

Esta decisión unilateral, tomada sin la participación de las comunidades ribereñas, afecta de manera directa al Río Uruguay como sustento de vida y desconoce compromisos asumidos en instancias oficiales previas. La Municipalidad de Colón considera que esta acción es un atropello a los derechos de los pueblos a decidir sobre su territorio y su futuro.

"La Municipalidad de Colón acompaña a su comunidad y no va a detenerse hasta que la opinión de Colón sea tenida en cuenta y se respete el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y su futuro", expresa la Municipalidad en un comunicado oficial.

La Municipalidad de Colón solicita a las autoridades nacionales y provinciales que se pronuncien al respecto y que se tomen medidas para defender los intereses de la comunidad y el medio ambiente.

El comunicado completo. Foto: Municipalidad de Colón.

Detalles del Memorándum de Entendimiento:

- Firma entre el Gobierno de Uruguay y la empresa HIF

- Construcción de canales en el Río Uruguay

- Exclusión de las comunidades ribereñas en la toma de decisiones

- Afectación directa al Río Uruguay como sustento de vida

- Desconocimiento de compromisos asumidos en instancias oficiales previas