Manuel Borgert debió abandonar la final de la segunda fecha del TC Pista

El piloto entrerriano Manuel Borgert tuvo un fin de semana con sensaciones encontradas en la segunda fecha del TC Pista, disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro.

Tras un inicio prometedor, el joven de General Ramírez se vio obligado a abandonar este domingo la final de la segunda fecha por problemas mecánicos en el motor de su Ford Mustang, lo que le impidió sumar puntos importantes para el campeonato.

El sábado había sido alentador para el entrerriano, que logró ubicarse en un destacado sexto puesto en la clasificación, posicionándose entre los protagonistas de la jornada.

Una serie exigente antes de la final

El domingo comenzó con la disputa de las series. Borgert largó la segunda batería desde la tercera posición, ocupando la segunda fila de partida en una carrera marcada por la exigencia física y el ritmo competitivo.

En ese contexto, el piloto logró defender su posición y cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar, aunque ya comenzaban a evidenciarse algunas dificultades en el rendimiento del auto.

"Pudimos defendernos un poco, perdimos una posición nomás. Los cambios siguen sin aparecer. El auto está bastante complicado y creo que también con el motor, ahora viéndolo con referencia a los otros nos matan. Vamos a tener que seguir trabajando, hacer algunos cambios para la final y tratar de sumar puntos, que es lo importante. Cuando hay una fecha así hay que seguir apostando a mejorar", manifestó Borgert.

Abandono temprano en la carrera principal

Para la final, el equipo Fadel Werner Competición realizó distintos ajustes con el objetivo de mejorar el rendimiento del vehículo y revertir la tendencia observada en la serie.

Sin embargo, la carrera terminó antes de lo esperado para el entrerriano. Tras apenas dos vueltas, el motor del Ford Mustang presentó inconvenientes que obligaron a Borgert a abandonar la competencia.

La final quedó en manos de Gabriel Gandulia, quien logró una victoria de punta a punta. El podio lo completaron Bautista Damiani —actual líder del campeonato con 87 puntos— y Nicanor Santilli Pazos.

La mirada puesta en la próxima fecha

Pese al resultado adverso, el equipo ya trabaja en la revisión integral del vehículo para recuperar competitividad en la próxima cita del calendario.

La tercera fecha del campeonato del TC Pista se disputará el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, ubicado en la ciudad de Centenario.

Allí, Borgert buscará revertir el mal resultado de Viedma y volver a sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato.